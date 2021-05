Non vai a teatro? E allora prenota il Teatro Delivery

SESTO FIORENTINO – Non si può andare a teatro? E allora il teatro arriva a domicilio, un teatro da asporto, Anzia il teatro delivery è la proposta dell’associazione InFabula per venerdì 28 e sabato 29 maggio. Chi lo desidera potrà prenotare una performance teatrale nei pressi del proprio domicilio, negli spazi aperti di condomini o […]

SESTO FIORENTINO – Non si può andare a teatro? E allora il teatro arriva a domicilio, un teatro da asporto, Anzia il teatro delivery è la proposta dell’associazione InFabula per venerdì 28 e sabato 29 maggio. Chi lo desidera potrà prenotare una performance teatrale nei pressi del proprio domicilio, negli spazi aperti di condomini o nei giardini pubblici. Possono assistere allo spettacolo anche più nuclei familiari, con opportuno distanziamento e in spazi sufficientemente ampi.

L’idea nasce all’interno del progetto nazionale “Barbonaggio Teatrale” dell’artista Ippolito Chiarello, di origini leccesi, che ha creato la rete nazionale delle USCA Unità Speciali di Continuità artistica. L’idea è semplice: dare voce, anche in forme e modalità fino a questo momento poco utilizzate, al mondo culturale e, più nello specifico, teatrale. Il teatro è riuscito a sopravvivere nei secoli perché è stato in grado, nel tempo, di reinventarsi, di ricostruirsi, di saper analizzare il proprio tempo facendosene non solo portavoce ma anche amplificatore. Gli spettatori che vorranno approfittare di questa occasione potranno scegliere tra due menù artistici, MNEMOSINE e AMELETE. Per gli antichi greci le anime dei morti alle porte dell’oltretomba avevano la possibilità di bere da due fonti: Mnemosine (che tutto faceva ricordare) e Amelete (che tutto faceva dimenticare).

Per prenotare una performance teatrale a domicilio è necessario telefonare allo 055 4496851 fornendo il proprio nominativo, un recapito telefonico, l’indirizzo presso cui si desidera accogliere lo spettacolo, il menù artistico prescelto. Giovedì 27 e venerdì 28 maggio saranno disponibili le seguenti fasce orarie: 17.30 – 18.30 – 19.30. Sabato 29 maggio lo spettacolo delle ore 17.30 si svolgerà nel centro cittadino, mentre saranno disponibili per le prenotazioni a domicilio le fasce orarie 18.30 e 19.30.