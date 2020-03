Notizie dalla città: mascherine per le Misericordie, annullato lo scoppio del carro

FIRENZE – Notizie dalla città, da una Firenze che sta vivendo una delle fasi più difficili della sua storia. Ma che non si arrende. Oggi, per esempio, più di 4.000 mascherine, 120 litri di liquido disinfettante e altri dispositivi di protezione donati sono stati donati dalla comunità cinese. “È il segno tangibile della solidarietà e della generosità di una comunità che in questo modo si stringe attorno alla sua città. – dice Nicola Armentano, capo gruppo Pd a Palazzo Vecchio – il Comune metterà il materiale donato a disposizione del Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina, in prima linea sul territorio con servizi di soccorso e assistenza. Alla comunità cinese va un grande grazie, per aver espresso vicinanza alla città con un gesto concreto, che risponde a esigenze assolutamente urgenti in questo frangente, quando sempre più forte da parte di chi è sul campo a fronteggiare l’emergenza si fa sentire l’appello a reperire dispositivi di protezione”.

Passando invece alle notizie “meno belle”, è di oggi l’ufficialità che quest’anno la non ci sarà il volo della “Colombina”: il tradizionale “Scoppio del carro” che si svolge il giorno di Pasqua è stato annullato in via eccezionale a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella intervenendo in consiglio comunale, riunito in via telematica. “Devolveremo le risorse risparmiate – ha detto il sindaco – ovvero circa 50.000 euro, in progetti sociali legati all’emergenza Covid-19”.