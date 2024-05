“Notte Blu”: il 4 maggio torna l’evento di Europe Direct per parlare di transizione digitale e intelligenza artificiale

FIRENZE – Transizione digitale e intelligenza artificiale: come influenzeranno il settore della creatività? Creativi, giuristi, docenti, esperti di intelligenza artificiale e filosofi ne parleranno alla “Notte blu”, l’evento realizzato da Europe Direct Firenze, in occasione della Festa dell’Europa, il 4 maggio alla Limonaia di Villa Strozzi. Il tema selezionato, infatti, per la quindicesima edizione è […]

FIRENZE – Transizione digitale e intelligenza artificiale: come influenzeranno il settore della creatività? Creativi, giuristi, docenti, esperti di intelligenza artificiale e filosofi ne parleranno alla “Notte blu”, l’evento realizzato da Europe Direct Firenze, in occasione della Festa dell’Europa, il 4 maggio alla Limonaia di Villa Strozzi. Il tema selezionato, infatti, per la quindicesima edizione è quello della transizione digitale, con un focus su come l’intelligenza artificiale influenza il settore della creatività.

La transizione digitale rappresenta oggi un elemento chiave nello sviluppo economico e dell’autonomia strategica dell’UE: la Commissione europea è impegnata su più fronti affinché cittadini, imprese e governi possano beneficiarne in modo completo e sicuro. In questo contesto, assume importanza strategica anche il lavoro di informazione e riflessione su come le nuove tecnologie e i nuovi sistemi impattano i diversi settori, andando a trasformare il modo di lavorare, di creare, di fruire di servizi, di relazionarsi e di applicare norme.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte all’evento, che quest’anno vede la collaborazione di La Limonaia e Fiore sul vulcano, per offrire spunti di riflessione e aprire un dibattito su tematiche quanto mai attuali. Il talk “To infinity and beyond – L’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore creativo” vedrà gli interventi di Lorenzo Ceccotti, noto anche con lo pseudonimo di LRNZ, visual artist e designer attivo in numerosi campi della creatività visiva, Francesco ‘Checco’ Draicchio, Lo Stato Sociale, Teresa Numerico, docente di logica e filosofia della scienza all’università Roma Tre, Giovanni Maria Riccio, docente di diritto privato comparato all’Università di Salerno, e Adriana Peduto, avvocata, coordinati da Matteo Flora, docente in sicurezza delle AI e delle superintelligenze all’Ese – European School of Economics. La serata si concluderà, a partire dalle 22.30, con “Lo Stato Social DJ Set”.

Sara Coseglia