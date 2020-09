Notti insonni per i residenti di piazza IV Novembre tra assembramenti e schiamazzi

SESTO FIORENTINO – Notti insonni per i residenti di piazza IV Novembre costritti a subire schiamazzi e urla ogni sera. La siituazione è incandescente e “fuori controllo” nella piazza vicino al Comune dove ogni sera, o quasi, va in scena la movida con persone ammassate e molto spesso, come riferiscono alcuni residenti, anche senza mascherine. […]

SESTO FIORENTINO – Notti insonni per i residenti di piazza IV Novembre costritti a subire schiamazzi e urla ogni sera. La siituazione è incandescente e “fuori controllo” nella piazza vicino al Comune dove ogni sera, o quasi, va in scena la movida con persone ammassate e molto spesso, come riferiscono alcuni residenti, anche senza mascherine. Schiamazzi e assembramenti senza alcun rispetto per i residenti e senza preoccuparsi minimamente dell’emergenza sanitaria. La situazione, dice chi abita nella zona, è aumentata dopo il lockdown, ma non accenna a diminuire. Come mostra la foto, inviata da alcuni residenti, non pare ci sia il distanziamento sociale richiesto in questo periodo di emergenza sanitaria, ma si vedono molte persone in gruppo incuranti delle regole anticontagio e del disturbo che recano a chi abita nelle case affacciate sulla piazza.