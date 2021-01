Novità in arrivo: piste ciclabili e servizi per chi usa la bici

CALENZANO – Novità in arrivo per chi si sposta in bicicletta: piste ciclabili e servizi in più. Sono conclusi i lavori della pista ciclabile in 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨, dietro la stazione. Altro intervento interessa la pista in fondo a 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐢𝐠𝐥𝐢, che collega la zona commerciale all’Università, in questo punto manca solo la staccionata […]

CALENZANO – Novità in arrivo per chi si sposta in bicicletta: piste ciclabili e servizi in più. Sono conclusi i lavori della pista ciclabile in 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨, dietro la stazione. Altro intervento interessa la pista in fondo a 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐢𝐠𝐥𝐢, che collega la zona commerciale all’Università, in questo punto manca solo la staccionata lungo il torrente. Sono invece in corso i lavori del nuovo tratto che collegherà via Pertini con il 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨, passando da via Don Milani. Per quanto riguarda i servizi per chi si sposta in bicicletta ecco che chi arriverà alla stazione, troverà una 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐧𝐢𝐧𝐚 per gonfiare le ruote e fare piccole riparazioni e una 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 coperta. E.A.