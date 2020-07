Numeri record per la raccolta differenziata a Campi Bisenzio. Fossi: “Un Comune virtuoso”

CAMPI BISENZIO – E’ un traguardo che l’amministrazione comunale campigiana vuole sottolineare. Evidenziando “con soddisfazione” la percentuale del 77% di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunta nel mese di maggio. “Durante l’emergenza dovuta al Covid-19, – spiega l’assessore Riccardo Nucciotti – grazie al soggetto gestore, abbiamo ampliato l’area coperta dal sistema di raccolta porta a porta, completando la copertura dell’intero territorio comunale gestendo, contemporaneamente, le criticità dovute alla pandemia. Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale voglio quindi rivolgere i più sentiti complimenti e ringraziamenti ad Alia ma anche all’ufficio ambiente e alla cooperativa Archimede”.

Il lavoro del Comune e di Alia, tuttavia, “non si ferma, – si legge in una nota – puntando a mantenere e migliorare il risultato raggiunto: riaperti e riattivati tutti i servizi continuerà l’attività di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini con l’obbiettivo di mantenere risultati significativi dal punto di vista qualitativo e quantitativo”. “La commissione europea – sottolinea il sindaco Emiliano Fossi – prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2025 ma Campi Bisenzio arriverà a questo importante traguardo già quest’anno: senza alcun dubbio, questo deve essere considerato un risultato importantissimo non soltanto per l’amministrazione ma per l’intera comunità. Raccogliere e differenziare i rifiuti è il passaggio essenziale per favorire concretamente l’economia circolare, e promuovere uno sviluppo sostenibile. Sono risultati di scelte amministrative lungimiranti impostate alla fine della scorsa legislatura: scegliere di andare verso la raccolta porta a porta sta pagando e ne siamo felici. Il dato di oggi al 77%, anche solo confrontato con lo stesso mese dello scorso anno (+22%) è davvero ottimo e ripaga la fatica fatta per portare in fondo questa scelta”.

Nel dettaglio, il rifiuto indifferenziato è passato da oltre le 1.200 tonnellate mese di gennaio 2019 alle meno di 500 raccolte a maggio 2020, praticamente più che dimezzate. Da marzo, mese nel quale è stato attivato il quarto e ultimo lotto, coprendo tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata è salita a oltre il 70%, con una punta del 76% a maggio: “Questo è dovuto al fatto che nei cassonetti rimasti nell’abitato di San Donnino venivano conferiti rifiuti provenienti dal resto del Comune e non solo. I dati vanno letti anche alla luce dell’emergenza Covid-19 in quanto le tonnellate raccolte di RUI sono diminuite sia per l’eliminazione dei cassonetti, ma anche per il parziale riavvio delle attività produttive post emergenza sanitaria”.

“Nella stesura del progetto per ATO Toscana Centro – dichiara Luca Silvestri, direttore territoriale di Alia Servizi Ambientali Spa – avevamo indicato come obiettivo di raccolta differenziata la percentuale del 65% vista la complessità del Comune: questi numeri se confermati anche su giugno 2020 sono una sorpresa anche per noi che abbiamo progettato e realizzato la trasformazione nei tempi previsti”.