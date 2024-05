Nuoto pinnato, record italiano juniores per Matilde Del Greco

MONTEMURLO – Un’altra giovane atleta pratese è nella storia del nuoto, in questo caso del nuoto pinnato. Matilde Del Greco, appena 18 anni, ai Criterium nazionale di nuoto pinnato, che si sono svolti il 4 e 5 maggio scorsi nella piscina Olimpica di Lignano Sabbiadoro ha conquistato uno strepitoso oro nella staffetta 4×100 migliorando la prestazione nei 100 di un secondo, rispetto al giorno precedente, siglando così il record italiano juniores ed entrando di diritto nella storia del nuoto pinnato. Inoltre, Matilde Del Greco si è piazzata al settimo posto assoluto nei 400 pinne. Matilde è tesserata nella Virtus Buonconvento ci tiene a ringraziare le sue compagne di staffetta Silvia Belli, Lara Pellicia e Sara Casprini, senza il loro apporto questo successo non sarebbe stato possibile, ed Andrea Barcali che la segue a livello di integrazione. Per Matilde i prossimi appuntamenti sportivi sono i campionati italiani assoluti estivi sia in vasca lunga che di fondo in lago e i campionati italiani di categoria. A giugno matilde dovrà anche sostenere la maturità e il test per medicina.