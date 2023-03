Nuoto. Record di medaglie per Sesto Sport ai Campionati regionali

SESTO FIORENTINO – Si sono svolti nei primi due fine settimana di marzo i Campionati Regionali invernali federali di nuoto presso la piscina Bastia di Livorno. La squadra sestese di Valerio Caporali e Arianna La Candia riesce a portare a casa ben 16 medaglie, record assoluto per la società, divise in 4 ori 5 argenti e 6 bronzi. Tra i protagonisti della rassegna Alessio Checcacci che vince entrambe le gare veloci del delfino e conquista l’argento nei 50 stile, ottenendo anche la possibilità di provare a portarsi a casa il pass per I Criteria nazionali, Mattia Nuzzi con gli ori nei 200 dorso e 400 misti, i bronzi nei 1500 stile libero e 100 dorso e 3 pass già in tasca per i Criteria, Gioele Stefanini con gli argenti e la qualificazione per i Criteria nei 100 e 200 farfalla l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 50 stile libero, Giacomo Brogelli con l’argento nei 1500 stile libero, gara in cui proverà a conquistare la qualificazione per la rassegna nazionale, Leonardo Bigi con i bronzi negli 800 e 1500 stile libero e Gabriele Curcio bronzo nei 100 dorso. Ottime anche le prestazioni di Niccolò Lucchi che ottiene due quinti posti nelle gare degli 800 e 1500 stile libero, Sofia Chini classificatasi nelle prime 6 posizioni in tutte le gare della rana e nei 50 stile libero, Chiara Ortolani che fa registrare due record sociali nelle gare veloci del delfino. Fanno registrare il proprio record personale Pietro Bacherini nei 200 farfalla e 400 misti, Antonio Iannelli nei 50 e 100 stile libero e nei 100 rana, Pietro Olia nei 50 dorso e 50 rana, Mattia Monsani nei 50 e 100 dorso, Ambra Pepniku nei 1500 stile libero, Elvira Bequaj nei 100 e 200 rana e Benedetta Fognani nei 100 farfalla. Si classifica tra i primi 8 Alessio Pepniku nei 100 e 200 farfalla. Soddisfatti I tecnici del Sesto Sport: “E’stato un ottimo Campionato Regionale in cui i ragazzi hanno ottenuto diverse medaglie e i pass per i criteria, che speriamo aumentino nel corso della prossima tempi limite. Abbiamo avuto oltre il 90% di record personali ed ora ci prepararla ai prossimi impegni imminenti (Trofeo nazionale città di Firenze e prova tempi limite). Sicuramente i risultati fin qui ottenuto ci porteranno ad alzare ancora di più il livello delle aspettative e delle attività proposte ai ragazzi per riuscire a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”.