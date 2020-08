Nuova autovettura per la Misericordia di Calenzano

CALENZANO – Nuovo mezzo per la Misericordia di Calenzano. Entrerà in servizio domani 10 agosto San Lorenzo una nuova autovettura alla Misericordia. Si tratta di un Fiat Doblo XL passo lungo dotato di pedana automatica per il trasporto di persone diversamente abili. “Mettiamo al Servizio della Comunità un nuovo mezzo. – dice il presidente della […]

CALENZANO – Nuovo mezzo per la Misericordia di Calenzano. Entrerà in servizio domani 10 agosto San Lorenzo una nuova autovettura alla Misericordia. Si tratta di un Fiat Doblo XL passo lungo dotato di pedana automatica per il trasporto di persone diversamente abili. “Mettiamo al Servizio della Comunità un nuovo mezzo. – dice il presidente della Misericordia di Calenzano Paolo Pineti – Il mezzo è stato acquistato con l’importante contributo economico del nostro compianto Confratello Volontario Mauro Bongini e della moglie Roberta Megli. Anche in questo mese di agosto i nostri volontari rimangono in servizio per erogare risposte ai bisogni della comunità di Calenzano”.