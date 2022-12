Nuova edizione del Premio Elena Scubla

SESTO FIORENTINO – E’ stato presentato il 22 dicembre il nuovo bando del Premio dedicato a Elena Scubla e rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Elena Scubla, scomparsa nel 2019, è sata insegnante a Sesto Fiorentino. “È intenzione della famiglia di Elena di continuare gli impegni presi nel mondo scolastico così come faceva Elena in un momento dove a livello nazionale vediamo crescita abbandono scolastico – ha spiegato il marito Maurizio Soldi – Elena voleva che non ci fossero bambini che rimanessero indietro e aveva avviato una metodologia che permette ai bambini di sperimentare. Per questo vogliamo proseguire con il Premio Elena Scubla mettendo a disposizione mille euro”. Il bando è aperto fino al 20 aprile 2023 e prevede la presentazione di progetti in continuità con i valori messi in atto da Elena Scubla. Il Premio è istituito dal CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Firenze, in collaborazione con la famiglia Scubla-Soldi e il Comune di Sesto Fiorentino. “Siamo contenti a sostenere questo premio – dice l’assessore alla scuola Sara Martini – Perchè riteniamo importante il contributo che Elena ha dato sia al livello scolstico sia a livello civile. Il suo non era, infatti, un lavoro confinato nell’istituto, ma cercava di veicolare anche fuori dalla scuola e la passione in cui venivano promossi questi laboratori. È uno dei pochi progetti in cui si vede la valorizzazione dei docenti nella scuola italiana dove la professionalità degli insegnanti a volte è emarginata”.