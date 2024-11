Nuova fognatura. Dal 25 novembre chiusa via Carmignanese. Il sindaco Prestanti: “Lavori necessari”

CARMIGNANO – “I lavori sono necessari”: il sindaco Edoardo Prestanti è lapidario nei confronti delle tante domande che gli sono state rivolte dai cittadini sulla necessità di chiudere via Carmignanese: da lunedì 25 inizia la seconda fase dell’intervento di Publiacqua per la sistemazione della nuova fognatura nel capoluogo. Un impegno, come osservano Publiacqua e amministrazione […]

CARMIGNANO – “I lavori sono necessari”: il sindaco Edoardo Prestanti è lapidario nei confronti delle tante domande che gli sono state rivolte dai cittadini sulla necessità di chiudere via Carmignanese: da lunedì 25 inizia la seconda fase dell’intervento di Publiacqua per la sistemazione della nuova fognatura nel capoluogo. Un impegno, come osservano Publiacqua e amministrazione comunale, “storico per il Comune”, che alla sua conclusione consentirà di eliminare 13 scarichi diretti ancora presenti “su uno dei territori più belli della provincia di Prato”. Dal punto di vista del sindaco è anche “una questione di civiltà. Non potevamo continuare con i vecchi scarichi. E aveve ottenuto 9 milioni per questa azione è un fatto di importanza strategica”.

Via Carmignanese, causa il cantiere di Publiacqua per la posa di 200 metri di condotte, sarà chiusa al traffico da lunedì 25 novembre, indicativamente per circa 30 giorni lavorativi, dal civico 124 all’incrocio con via della Cantina. La chiusura sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, con Carmignano raggiungibile da Poggio a Caiano attraverso la Statale e Seano.

Il sindaco spiega anche che non è stato possibile fare i lavori con senso unico alternato: “Lo abbiamo chiesto e almeno nel 30% dei tratti ottenuto. Proprio per ridurre al minimo i disagi abbiamo anche chiesto a Publiacqua di prevedere “saggi aggiuntivi” – scavi per vedere il posizionamento dei sottoservizi – per valutare in ogni tratto la possibilità di evitare la chiusura della strada”. E’ un cantiere, continua nelle sue spiegazioni il sindaco, della durata di un anno, da Comeana a Santa Cristina a Mezzana, passando per La Serra e Carmignano, “quindi non era possibile limitare i lavori al solo periodo estivo”.

Così come “pur avendolo chiesto, non è stato possibile – continua Prestanti – aprire il cantiere solo di notte, per la tipologia di intervento, ma anche per l’impossibilità nelle ore notturne di approvvigionamento – gli asfalti, per esempio – di alcuni materiali”. Prestanti ci tiene anche a far sapere che il Comune ha proceduto ad avvisare scuole e genitori e che si sono studiati percorsi alternativi per il trasporto scolastico e pubblico. Inoltre il primo cittadino cerca di fugare i dubbi a lui direttamente rivolti sullo stato delle strade alla fine dei lavori: “Saranno completamente asfaltate e, per evitare interventi futuri, in alcuni tratti, dove si trovano, le tubature più vecchie saranno sostituite”. Autolinee Toscane, tra l’altro comunica, che a causa dei lavori, la linea 210 e il servizio pronto bus subiranno una deviazione dei percorsi.