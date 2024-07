Nuova illuminazione pubblica in alcune zone di Sesto

SESTO FIORENTINO – Al via dalle prossime settimane ad un piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Il Comune, per questo, intervento ha investito oltre 330mila euro. Si tratta di nuovi impianti che verranno collocati in zone scarsamente illuminate o in alcuni casi di sostituzione di quelli esistenti. Il progetto, formalmente una variante al precedente piano di […]

SESTO FIORENTINO – Al via dalle prossime settimane ad un piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Il Comune, per questo, intervento ha investito oltre 330mila euro. Si tratta di nuovi impianti che verranno collocati in zone scarsamente illuminate o in alcuni casi di sostituzione di quelli esistenti.

Il progetto, formalmente una variante al precedente piano di manutenzioni, è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi.

“Si tratta di un pacchetto di lavori particolarmente attesi – spiega la vicesindaca Claudia Pecchioli – Insieme agli uffici, anche sulla base delle segnalazioni arrivate dai cittadini, abbiamo effettuato una ricognizione per individuare nuovi interventi e aggiornare quelli già previsti. Parliamo di illuminazione stradale, ma anche di parcheggi, sottopassaggi e attraversamenti pedonali bisognosi di maggiore illuminazione al fine di migliorarne la fruibilità e la sicurezza”.

In via Caduti nei lager il Comune installerà l’illuminazione del parcheggio adiacente gli impianti sportivi, andando incontro alle sollecitazioni arrivate in tal senso dai residenti. In via dei Grilli e nel Parco di Quinto verranno sostituiti dei sostegni, mentre in via Iotti è previsto lo spostamento del semaforo verso l’intersezione con via Gramsci, così da migliorare la percorribilità a parità di tempi semaforici. Gli attraversamenti pedonali di via Pratese e via della Robbia saranno dotati di impianti di illuminazione; nuove luci saranno installate lungo il percorso ciclopedonale adiacente a via Napoli, saranno riqualificati i punti luce del sottopasso di viale dei Mille ed esteso il funzionamento di quello di via Bruschi.

Tra gli interventi in programma ci sono anche l’aggiunta di un punto luce in via Sciascia, l’allacciamento degli impianti di pubblica illuminazione di recente realizzazione in via della Tonietta, via Marsala e via delle Rondini e il sezionamento del campo da basket di via Fanti.