Nuova scuola a Campi. Gandola (FI): “Si vada avanti”

CAMPI BISENZIO – “Stamani ero presente alla firma del protocollo d’intesa per la costruzione della nuova scuola superiore a Campi Bisenzio in via del Giglio. Si tratta di una firma importante, per cui mi sento di ringraziare il sindaco di Campi Bisenzio e gli uffici metropolitani per aver avviato il percorso che, ovviamente, avrà bisogno di tutta la determinazione possibile per essere portato a termine. Ad oggi, infatti, non c’è alcun cronogramma e tutte le risorse economiche necessarie, ancora non si sa quante, andranno reperite, ma il percorso è stato avviato e questo è un primo passo ma che rappresenta un bene per tutta la nostra città”. E’ quanto afferma in una nota Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento.

“Per ciò che concerne l’edilizia scolastica l’Ente metropolitano deve fare di più e meglio, non solo per realizzare tutte le opere di ristrutturazione del patrimonio edilizio necessarie e in molti casi indispensabili, ma anche per ridurre le locazioni passive. – prosegue Gandola – Al riguardo oggi l’ente metropolitano, spende annualmente oltre 1.300.000 euro per l’utilizzo di immobili di proprietà di terzi in uso alla città metropolitana per garantire il servizio scolastico. Tra questi immobili spiccano i 251.000 euro per il Liceo artistico Virgilio di Empoli, gli oltre 222.000 euro all’istituto Povere Figlie Sacre Stimmate per le aule dell’Istituto Saffi di Firenze, i 250.000 euro per l’Istituto per Geometri Brunelleschi di Empoli, versati a l’Avvenire o i 110.000 euro al Comune di Firenze per il liceo Castelnuovo (in concessione temporanea). In questo senso la nuova costruzione del liceo Agnoletti eliminerà da questo computo i 250.000 euro finora versati all”Ely Lilly, proprietaria dell’immobile. Insomma i nuovi investimenti previsti vanno nella direzione giusta, il settore scolastico va sostenuto ed implementato perché i ragazzi dell’area metropolitana hanno tutto il diritto di studiare in scuole moderne, con palestra, laboratori e servizi tecnologici al passo con i tempi”.