Nuove aperture. Un laboratorio del gusto e un giardino verticale all’Officina 82 tra pizza, cucina e grill

SESTO FIORENTINO – “Ci definiamo artigiani del gusto” a dirlo sono Riccardo Aiazzi, Sandro Ferrigno e Edoardo Cardellini titolari di Officina 82 di viale Primo Maggio 11A. “Officina – spiega Aiazzi – intesa sia come laboratorio, spazio dove si crea, oltre che per la scelta dei materiali di arredo come metallo e legno e 82 come l’anno della nostra nascita”. Entrando nel giardino che conduce all’ingresso dello spazio del gusto si è colpiti dallo stile mitteleuropeo con cui è arredata Officina 82 (perchè ci pare riduttivo chiamarlo ristorante).

Già titolari del Caffè Camporella in attività da 14 anni e della Gelateria L’Artigianale di via Manara aperta 4 anni fa, Aiazzi, Ferrigno e Cardellini hanno sfidato il periodo dominato dalle nuove regole imposte dalla pandemia decidendo di dare gambe ad un progetto che avevano in testa da tempo. “L’idea di aprire qualcosa di diverso con un nuovo stile di cucina – spiegano i titolari – è nata nel 2019. Poi ci siamo dovuti fermare a causa dell’emergenza sanitaria e ora abbiamo ripreso in mano il progetto e lo abbiamo portato a termine investendo nel personale e in uno stile non comune”. Nel nuovo locale affacciato sul viale a pochi passi dalla rotatoria del Pegaso, tra la nuova elegante urbanizzazione, il giardino del Bardo e i parcheggi, oltre ai tre soci, lavorano 12 persone di cui 6 in cucina, 2 pizzaioli e 5 camerieri.

Nel menù, per adesso serale (previsto anche aperitivo) ci sono piatti ricercati, pizze esclusive, tre cui otto create appositamente per i clienti del locale, con prodotti biologici, a Km zero, verdure e carne cucinate con grill utilizzando carbone vegetale al 100%. “Questo modo di cuocere la carne – spiegano i titolari – la rende più morbida e saporita”.

Stile essenziale nell’arredamento Officina 82 punta sul metallo e sul legno ruvido e caldo.

Il locale, 80 posti, è su due piani (con una zona esclusiva per le serate di compleanno o di gruppo) ed è dotato di uno spazio esterno dove si trovano altri 50 posti. Luminoso grazie alle grandi vetrate, all’interno del locale si trova un giardino verticale allegro e colorato. “Qui – spiegano i titolari – i nostri clienti possono fare i selfie e postare le loro foto sui social”. Come dire: non postate solo i piatti, ma anche la vostra felicità nel gustarli.

Aperto sette giorni su sette, dal 1 febbraio ci sarà l’opportunità di gustare i piatti anche a pranzo. Per informazioni: info@officina82.it.