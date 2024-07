Nuove assunzioni in Comune a Sesto

SESTO FIORENTINO – E’ stato approvato oggi dalla Giunta comunale il nuovo Piano assunzionale che prevede il reclutamento di 37 nuovi dipendenti per il Comune di Sesto Fiorentino. Sono diverse le figure professionali che si aggiungeranno a quelle attuali, per avere un totale di dipendenti di 283 persone. Le nuove figure serviranno a rafforzare i […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato approvato oggi dalla Giunta comunale il nuovo Piano assunzionale che prevede il reclutamento di 37 nuovi dipendenti per il Comune di Sesto Fiorentino. Sono diverse le figure professionali che si aggiungeranno a quelle attuali, per avere un totale di dipendenti di 283 persone. Le nuove figure serviranno a rafforzare i servizi erogati dall’ente in numerosi settori. Verranno assunti 8 nuovi agenti di Polizia Municipale (in aggiunta ai 45 già in forza), necessari per garantire un rafforzamento importante del settore, e 7 nuovi educatori di asilo nido (in aggiunta ai 16 presenti finora), vista l’imminente apertura della nuova struttura nel quartiere del Neto.

A questi si aggiungeranno anche 8 istruttori amministrativi, 2 istruttori tecnici, 5 funzionari amministrativi, 3 funzionari tecnici, 3 funzionari di vigilanza e 1 funzionario di protezione civile.

“Investire sul personale per un comune è investire nella qualità dei servizi, nella rapidità delle risposte e nell’efficacia delle proprie azioni – dice il sindaco Lorenzo Falchi – I dipendenti del Comune di Sesto rappresentano una preziosa risorsa di conoscenze, competenze e impegno fondamentale per tradurre progetti e visioni in atti concreti. Con questo piano contiamo non solo di sostituire pensionamenti e fuoriuscite ma di rafforzare in particolare alcuni settori delicati”.