Nuove barriere antirumore sul Viadotto dell’Indiano

FIRENZE – Ancora 900.000 euro di fondi europei per ridurre l’inquinamento acustico. Dopo il milione e mezzo destinati all’installazione di nuove barriere sul Viadotto Marco Polo e per l’asfalto fonoassorbente in via Senese e via Bolognese, la giunta ha approvato il progetto per i pannelli fonoassorbenti sul Viadotto dell’Indiano. Anche in questo caso si tratta di risorse provenienti dai programmi comunitari PON METRO 2014-2020 REACT-EU.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte della lotta all’inquinamento anche per quanto riguarda il rumore, – dice l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – questo progetto rappresenta un tassello del piano di risanamento acustico finanziato anche con i fondi europei e che ha visto recentemente l’approvazione di altri importanti interventi come quello simile sul Viadotto Marco Polo”. In particolare le barriere fonoassorbenti sul Viadotto dell’Indiano saranno installate all’altezza di viuzzo dei Sarti e di via Pistoiese (rampa in uscita). “Si tratta di un intervento molto atteso ma complesso dal punto di vista strutturale e che adesso, grazie ai fondi europei, possiamo realizzare” conclude l’assessore Giorgetti.