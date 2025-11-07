Nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

SESTO FIORENTINO – In arrivo 18 postazioni di ricarica per i veicoli elettrici. L’installazione delle nuove colonnine avviene da parte di 7 operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata in estate dall’Amministrazione comunale.
Le postazioni saranno realizzate in via Copernico, via Detti, via dei Ciompi, piazza De Amicis, viale I Maggio, piazza IV Novembre, via XX settembre, via degli Orti, via Leopardi, viale Togliatti, via Paganini, viale Ariosto, via degli Artieri, via del Campo Sportivo, via Torricelli; altre due postazioni, in piazza Marconi in via San Piero a Quaracchi, potranno essere immediatamente approvate a fronte di alcuni adeguamenti da parte dei proponenti.
Per l’installazione di altre 20 postazioni il Comune dovrà procedere con un nuovo bando. “La mobilità elettrica è un pilastro del cambiamento che dobbiamo imporre al nostro modello di mobilità in direzione della sostenibilità – afferma l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – Sesto si è dotata molto tempo fa, in maniera quasi pionierisitica, di una rete di ricarica da tempo dismessa poiché resa obsoleta dall’avanzamento tecnologico e dalla crescente diffusione di veicoli elettrici. Grazie a questo bando avremo in questa prima fase una ventina di postazioni distribuite su tutto il territorio comunale, destinata, nei nostri auspici, a raddoppiare in futuro”.