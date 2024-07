Nuove deleghe, Calamai affida incarichi “speciali” ad alcuni consiglieri comunali

MONTEMURLO – Il sindaco Simone Calamai ha firmato uno specifico decreto per l’affidamento di incarichi e compiti particolari ad alcuni consiglieri comunali. L’annuncio era stato dato nel corso del primo consiglio comunale dello scorso 3 luglio, quando Calamai espresse la volontà di valorizzare le competenze e l’esperienza di alcuni consigliere a supporto del lavoro del sindaco e della giunta. I consiglieri comunali delegati sono Fabrizio Botarelli (Pd), residente a Oste, sarà in ausilio sulle tematiche riguardanti controllo del territorio, segnalazioni e controllo manutenzioni. Alessio Laschi, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, seguirà le politiche del lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro esterni all’ente. Francesco Messineo, capo gruppo della lista civica Amare Montemurlo, si occuperà di formazione professionale, ricambio generazionale esterni all’ente, mentre Alessio Papi, consigliere Pd, seguirà le scuole superiori. I consiglieri non potranno partecipare alle sedute della giunta, né avranno poteri decisionali ma potranno seguire in maniera più puntuale e precisa le tematiche che il sindaco ha affidato loro: “Ho affidato queste deleghe ad alcuni consiglieri nell’intento di poter fare sempre di più e sempre meglio per la nostra comunità, – dice il sindaco Simone Calamai – si tratta di persone molto motivate e preparate che, sono certo, sapranno far bene nell’interesse di Montemurlo, potenziando ed approfondendo le varie tematiche a loro affidate. I consiglieri rappresentano risorse umane preziose e il loro impegno andrà ad arricchire il lavoro di squadra della giunta e quello di indirizzo del consiglio comunale”.