Nuove modalità di ritiro dei rifiuti per i cittadini positivi

CALENZANO – Cambia la raccolta dei rifiuti per chi è positivo. Le nuove modalità prevedono che i cittadini positivi potranno conferire i rifiuti direttamente in strada, secondo le indicazioni fornite da Alia. In questo modo si conta di snellire i tempi e recuperare quindi i ritardi accumulati “Nelle ultime settimane ci sono stati numerosi disagi, a […]

“Nelle ultime settimane ci sono stati numerosi disagi, a causa dei ritardi nell’attivazione del servizio di raccolta rifiuti per i cittadini positivi al Covid – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -. Insieme agli altri Comuni, abbiamo sollecitato più volte il gestore per individuare modalità più tempestive e efficaci. Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni e ci auguriamo che il nuovo sistema sia risolutivo e che riesca a fornire un servizio adeguato a chi ha già molte preoccupazioni e problemi organizzativi in seguito al contagio”.

I problemi sono stati dovuti, soprattutto nella fase iniziale, principalmente ai ritardi nel tracciamento, a causa dell’elevato numero di casi, da parte del Dipartimento di Prevenzione che segnala i casi positivi al Comune e di conseguenza al gestore. Questo ha fatto sì che le richieste di attivazione del servizio rifiuti potevano essere inviate in notevole ritardo. Successivamente il problema sollevato da Alia è stato quello di dover gestire molte richieste in una modalità, il ritiro a domicilio, che prevedeva notevole impegno di tempo e persone. Con il precedente sistema, previsto da un’ordinanza regionale del marzo scorso quando i casi erano notevolmente inferiori, i cittadini positivi dovevano inserire i rifiuti non differenziati nei sacchi forniti da Alia, opportunamente chiusi e inseriti in un bidoncino, che gli operatori ritiravano direttamente al domicilio e lo sostituivano con uno nuovo. La Regione Toscana è intervenuta con una nuova ordinanza: ai cittadini in quarantena perché positivi al Covid-19 verrà consegnato un kit con i sacchi e il materiale per la chiusura, da utilizzare per il conferimento dei rifiuti, che non vanno differenziati, direttamente in strada. Il ritiro avverrà secondo il calendario comunicato, con una cadenza di due volte a settimana in orario prevalentemente notturno. I cittadini che sono in quarantena perché sono stati in contatto diretto con un positivo, non riceveranno il kit. Non devono differenziare i rifiuti e devono conferirli con le modalità previste per i rifiuti indifferenziati nella propria zona.

Per contattare Alia Servizi Ambientali chiamare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888.333 (da rete fissa, gratuito), 199.105.105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571-1969333 (da rete fissa e rete mobile).