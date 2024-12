Nuove quinte per il Teatrodante Carlo Monni: dopo l’alluvione “su il sipario” grazie al Rotary

CAMPI BISENZIO – Novemila euro per le nuove quinte del Teatrodante Carlo Monni. E’ la cifra che la Fondazione Rotary (7.000 euro, attingendo al cosiddetto “Fondo disastri”) e il Rotary Club Bisenzio Le Signe (2.000 euro) hanno messo a disposizione della Fondazione Accademia dei Perseveranti per dotare il teatro di quinte nuove di zecca. Andando […]

CAMPI BISENZIO – Novemila euro per le nuove quinte del Teatrodante Carlo Monni. E’ la cifra che la Fondazione Rotary (7.000 euro, attingendo al cosiddetto “Fondo disastri”) e il Rotary Club Bisenzio Le Signe (2.000 euro) hanno messo a disposizione della Fondazione Accademia dei Perseveranti per dotare il teatro di quinte nuove di zecca. Andando a sostituire quelle vecchie, che avevano oltre vent’anni, ma soprattutto che erano rimaste alluvionate. A “presentarle” Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti, il vice-sindaco Federica Petti e una delegazione del Rotary Club Bisenzio Le Signe guidata dal presidente Antonio Cambi. Una donazione, con l’intervento determinante della Rotary Foundation, che permesso di sostituire le vecchie quinte del teatro rimaste gravemente danneggiate dall’alluvione del 2023. Insieme a loro la Past President Elisabetta Benvenuti, Raimondo Perodi Ginanni, presidente della Commissione Rotary Foundation del Club, e Chiara Pagni che, nell’annata precedente, ha svolto il ruolo di Assistente del Governatore.

“Da subito – ha detto Benvenuti – siamo voluti intervenire per supportare i bisogni della popolazione con interventi che avrebbero potuto dare una mano per alleviare i disagi generati dall’alluvione. La scelta condivisa con l’amministrazione comunale e con Sandra Gesualdi è stata nell’ottica di un contributo per qualcosa che potesse celebrare la rinascita della città, il teatro, luogo di aggregazione e di cultura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Perodi Ginanni, che ha voluto sottolineare “il ruolo fondamentale che da anni svolge la Fondazione per supportare azioni territoriali su progetti ben definiti nel segno della continuità e del valore aggiunto del territorio”. Mentre Chiara Pagni, che nell’attuale annata è anche membro della Commissione Distrettuale per la raccolta Fondi, ha ricordato “il grande impegno della Rotary Fondation nel reperire risorse che possano dare respiro e sostanza a progetti nello spirito rotariano del servizio alle persone e alle comunità” e “quello fortemente voluto dal Rotary Club Bisenzio Le Signe si inquadra in un service che potremmo definire trasformazionale”. “Anche in questa annata – ha aggiunto il presidente Cambi – vogliamo dare continuità a interventi nel mondo della cultura”.

“Ne siamo orgogliosi – ha detto Gesualdi -, il teatro, con tutte le attività che ospita, è diventato un centro nevralgico nella vita di Campi, ma anche di tutta l’area metropolitana. Ringrazio il Rotary che ci è subito venuto in soccorso, quando eravamo ancora con i piedi in mezzo al fango”. Lo ha ribadito anche il vice-sindaco Petti, sottolineando “la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei nostri confronti. Da subito il Rotary ha capito quali siano le motivazioni alla base del lavoro intrapreso da amministrazione comunale e Fondazione Accademia dei Perseveranti e quella che è la nostra visione della città”. Con la conferma che quella delle quinte è stata una scommessa vinta, ma anche che i progetti di collaborazione sono destinati a proseguire in futuro.