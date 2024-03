Nuovi alberi per il progetto Casa della Natura a Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Si concluderà sabato 16 marzo con la piantumazione di nuovi alberi da frutto il percorso partecipativo Casa della Natura. L’area di cira 2,5 ettari, si trova tra via Donizetti e via Paganini a Quinto Basso. Il percorso partecipativo di questo progetto, promosso dall’Istituto di Bioeconomia del Cnr con il contributo del Comune […]

SESTO FIORENTINO – Si concluderà sabato 16 marzo con la piantumazione di nuovi alberi da frutto il percorso partecipativo Casa della Natura. L’area di cira 2,5 ettari, si trova tra via Donizetti e via Paganini a Quinto Basso. Il percorso partecipativo di questo progetto, promosso dall’Istituto di Bioeconomia del Cnr con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino e dell’Autorità Regionale per la Partecipazione, giunge a conclusione e sabato 16 marzo, dalle 14 alle 17, lo spazio verde di Rfi ospiterà la parte finale indirizzata a raccogliere e realizzare idee per recuperare e riqualificare quest’area. L’area oggi è inutilizzata e affidata in comodato d’uso all’Associazione Gruppo Amici della Natura “Il Binario”.

“Il progetto della casa della natura – spiega Marco Focacci de Il Binario – è di lungo respiro l’idea è proprio quello di raccogliere le esigenze della popolazione e realizzarle riqualificando un area che era abbandonata da 15 anni”.

“Con l’evento finale – dice l’assessore Beatrice Corsi – e andrà a restituire quelle che sono le esperienze nate dal percorso di partecipazione: lanceremo semi per il prato fiorito, oltre a piantare gli alberi. Parteciperanno gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, una quindicina classi primarie di Sesto, proponendo il proprio progetto. Gli alunni avevano portato varie idee con video, immagini e avevano visitato lo spazio verde per poter avviare la propria ideazione. Idee diverse che spaziavano dal prato fiorito per favorire la biodiversità e richiamare gli insetti impollinatori, alla fattoria didattica, all’area con alberi da frutto per tutto il quartiere, area giochi. Tante idee che hanno accompagnato tutto il percorso del progetto partecipativo”.

Sabato prossimo nel pomeriggio verranno illustrati e premiati gli elaborati delle classi che hanno partecipato al concorso “Uno spazio verde ideale” e saranno messi a dimora i nuovi alberi e seminato il prato fiorito.