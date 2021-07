Nuovi giochi per bambini e più sicurezza: così piazza 8 Marzo cambia volto

CAMPI BISENZIO – Prosegue la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree a verde nel Comune di Campi. In piazza 8 Marzo sono terminate infatti alcune opere di riqualificazione come l’installazione di nuovi giochi per bambini, la messa in sicurezza del camminamento pedonale, la potatura delle piante e la riattivazione del fontanello pubblico, interventi che […]

CAMPI BISENZIO – Prosegue la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree a verde nel Comune di Campi. In piazza 8 Marzo sono terminate infatti alcune opere di riqualificazione come l’installazione di nuovi giochi per bambini, la messa in sicurezza del camminamento pedonale, la potatura delle piante e la riattivazione del fontanello pubblico, interventi che seguono la precedente riqualificazione delle panchine e dei tavoli da pic nic presenti nel giardino. “Lavori importanti, richiesti da tempo dai residenti e dai frequentatori dei giardini, – spiega l’assessore a parchi e giardini, Riccardo Nucciotti – da anni questa amministrazione sta investendo risorse economiche e umane nella riqualificazione delle aree a verde”.

La spesa complessiva degli interventi di piazza 8 Marzo si aggira intorno ai 40.000 euro: “Un investimento significativo – continua Nucciotti – e al tempo stesso una grande soddisfazione riuscire a rispondere alle esigenze della comunità. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno del personale del Comune che si occupa del verde con impegno, professionalità e passione. Nelle prossime settimane, insieme al sindaco inaugureremo altre due aree cani, nelle zone di San Martino e del Gorinello, mentre sono in corso anche ulteriori lavori in altre aree verdi come a Sant’Angelo a Lecore e nei giardini di Piazza Aldo Moro, dove alcune settimane fa è stato installato un nuovo castello per i bambini”.

“Nuovi giochi per bambini, – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook – i camminamenti pedonali e la fontana che torna a zampillare. Avremo una piazza più bella, vivibile e quindi più sicura, anche grazie alle telecamere di sicurezza che abbiamo installato. Continua il nostro impegno per una città a misura di persona, dove gli spazi pubblici siano vivi e vivaci”.