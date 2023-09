Nuovi giochini per bambini nei giardini di Calenzano

CALENZANO – Approvato dalla Giunta comunale il progetto per l’installazione delle attrezzature ludiche nei giardini pubblici, con uno stanziamento di 139mila euro oltre Iva. La Giunta, con delibera, ha dato mandato di procedere alla gara per le forniture. Le aree verdi interessate sono quella di via Toscanini, via di Carraia e via Grandi, in via […]

CALENZANO – Approvato dalla Giunta comunale il progetto per l’installazione delle attrezzature ludiche nei giardini pubblici, con uno stanziamento di 139mila euro oltre Iva. La Giunta, con delibera, ha dato mandato di procedere alla gara per le forniture. Le aree verdi interessate sono quella di via Toscanini, via di Carraia e via Grandi, in via di Davanzello a La Chiusa, nei giardini di via delle Mimose, di via Ungaretti, via don Milani. Saranno sostituite anche alcune staccionate, danneggiate da atti vandalici. “Queste nuove attrezzature – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Alberto Giusti – in alcuni casi vanno a sostituire giochi rimossi in precedenza per vetustà o pericolosità, in altri casi vanno a integrare aree già attrezzate, allargando le opportunità di gioco per le varie fasce di età. Nel caso di Via Ungaretti, si è scelto di compiere un completo riposizionamento dell’area gioco, più lontana dalla strada. Con questo ulteriore investimento arriviamo a circa 300mila euro in due anni spesi negli arredi dei nostri giardini pubblici”.

Nell’area di via Toscanini sono stati recentemente ristrutturati i marciapiedi e la pavimentazione; qui sarà attrezzata un’area per i bambini più piccoli con gioco a molla e saliscendi. Nei giardini di via di Carraia sono presenti alcune nuove panchine e saranno installati due saliscendi. In via Grandi è necessario implementare la dotazione degli arredi con giochi per bambini in età scolare, ma fruibile anche dai preadolescenti, con una struttura di arrampicata. A La Chiusa, nell’area verde all’angolo tra via Davanzello e la SP8, arriveranno un gioco a molla e due saliscendi. In via delle Mimose è stata manutenuta l’area del campetto da calcio con la sostituzione della rete e, vista la presenza di famiglie con bambini piccoli, sono stati scelti un’altalena e uno scivolo a torretta. In via Ungaretti, nello spazio verde lungo l’incrocio con via Montale, le zone gioco saranno destinate ai ragazzi con strutture per lo sviluppo delle capacità motorie, dell’agilità e della coordinazione e ai bambini in età prescolare con attrezzature per lo sviluppo delle capacità sensoriali e del linguaggio, altalene, scivolo e gioco a due torri. In via don Milani saranno installati un tappeto elastico, una piramide di corda e una teleferica. Infine saranno sostituite le staccionate, danneggiate da atti vandalici, del giardino di via Manara e di via don Minzoni, lungo via Puccini.