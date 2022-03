Nuovi impianti per i rifiuti, Elisa Tozzi (Toscana Domani): “Ai territori serve chiarezza”

FIRENZE – “Ogni giorno, con un annuncio social o una indiscrezione alla stampa, i cittadini vengono a conoscenza di nuovi impianti per il trattamento rifiuti da installare in questo o quel territorio. E naturalmente se ne preoccupano. Sarebbe l’ora che la Regione Toscana e l’assessore all’ambiente comunicassero in modo chiaro e completo, ai toscani e […]

FIRENZE – “Ogni giorno, con un annuncio social o una indiscrezione alla stampa, i cittadini vengono a conoscenza di nuovi impianti per il trattamento rifiuti da installare in questo o quel territorio. E naturalmente se ne preoccupano. Sarebbe l’ora che la Regione Toscana e l’assessore all’ambiente comunicassero in modo chiaro e completo, ai toscani e al Consiglio Regionale eletto dai toscani, quanti, quali e dove saranno installati questi nuovi impianti, onde evitare poi polemiche, ricorsi e quant’altro”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale Elisa Tozzi (Toscana Domani).

“La questione dei nuovi impianti, che pare la Regione stia concertando solo con Ato e gestori, si lega anche a ben noti impegni già presi a suo tempo sul fronte delle discariche: penso alla promessa del non ampliamento di quella del Pago a Firenzuola o alla delicata vicenda, sopratutto sotto il profilo ambientale, di Podere Rota nell’Aretino. Anche in questo caso, i cittadini sono da sin troppo tempo in attesa di una parola definitiva della giunta”.