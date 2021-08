Nuovi mezzi per la protezione civile e il trasporto di persone per la Vab

CALENZANO – Inaugurato questo pomeriggi nello spazio della Vab di via Giusti, un nuovo mezzo che sarà utilizzato per le emergenze di Protezione civile. Si tratta di un fuoristrada 4X4, con tre moduli intercambiabili, utile quindi sia per attività anti-incendio, che per il rischio idrogeologico e il trasporto di unità cinofile. Oltre a questo mezzo […]

CALENZANO – Inaugurato questo pomeriggi nello spazio della Vab di via Giusti, un nuovo mezzo che sarà utilizzato per le emergenze di Protezione civile. Si tratta di un fuoristrada 4X4, con tre moduli intercambiabili, utile quindi sia per attività anti-incendio, che per il rischio idrogeologico e il trasporto di unità cinofile. Oltre a questo mezzo la Vab ha acquistato anche un fuoristrada 4X4 per trasporto delle persone.

Il modulo per l’antincendio boschivo comprende un serbatoio di 600 litri in acciaio inox, con relativi tubi di 75 ml l’uno, una motopompa da 50 litri e un verricello da 3600 kg. Il modulo per il soccorso idraulico contiene tra le altre cose un’idrovora da 2500 litri al minuto, un generatore portatile e una motosega. Il modulo per il trasporto delle unità cinofile può trasportare 4 cani da ricerca e soccorso in una struttura in vetro resina, con vetri laterali oscurati apribili, feritoie laterali e una ventola sul tetto.

Con questi nuovi acquisti il parco auto dell’associazione arriva ad ospitare 9 mezzi utilizzati da una quarantina di soci attivi dei 100 iscritti alla Vab. Il costo dei nuovi mezzi è stato sostenuto dall’associazione antincendio boschivo con un contributo del Comune.

Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Riccardo Prestini e il vicesindaco Alberto Giusti.

“Questi nuovi mezzi – hanno commentato il Sindaco e il Vicesindaco – serviranno alle tante attività che la VAB svolge sul territorio, anche in supporto all’Amministrazione Comunale. Pensiamo non solo all’antincendio, che nel mese di agosto ha visto i volontari VAB operativi in due interventi a Calenzano, ma anche per il mantenimento di alcune aree verdi, per il controllo e rimozione dei rifiuti in ambito extraurbano, per la pulizia straordinaria delle caditoie otturate, il supporto alla viabilità e gli interventi in caso di eventi meteo eccezionali, come forti piogge, nevicate e ghiacciate”.