Nuovi orari e servizi in più alla sede Spi-Cgil di Lastra a Signa 

LASTRA A SIGNA – La Lega Spi-Cgil delle Signe amplia l’orario di apertura della sede di via Livornese 108 a Lastra a Signa: da lunedì 3 febbraio, infatti, oltre alla consueta apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12, sarà a disposizione dei pensionati, degli anziani e di tutti i cittadini dalle 15 alle 17 anche nelle giornate di mercoledì e giovedì. “Sarà possibile, ogni giorno, – si legge in una nota – avere informazioni, prendere appuntamenti presso tutte le sedi Inca e Caaf della provincia per tutti i servizi che offrono ai pensionati e ai cittadini. Il mercoledì mattina sarà in funzione uno sportello sociale denominato Spi-Na, rivolto a tutti coloro che si trovano a fronteggiare i problemi connessi con la non autosufficienza (su appuntamento).

“I volontari dello Spi-Cgil mettono il loro tempo libero a disposizione della Cgil per essere parte attiva delle nostre comunità. La maggior parte di loro è stata attivo nelle rappresentanze sindacali aziendali o di categoria. Ma ci sono anche attivisti che hanno cominciato a fare sindacato proprio nello Spi”, dice Lucia Tocchioni, membro della segreteria. Per poi aggiungere: “Le sedi Cgil sono un presidio della democrazia e il sindacato è un soggetto della partecipazione democratica della nostra comunità. Si può venire in via Livornese non solo per prendere informazioni o fissare appuntamenti, ma anche per essere semplicemente ascoltati o partecipare a una discussione. Lo Spi è punto di riferimento per i pensionati “attivi”, partecipi e che hanno ancora molto da fare e da dare”.