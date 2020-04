SESTO FIORENTINO – Aumentano i punti della spesa sospesa. Dopo la prima cesta lasciata in via Imbriani oggi si sono aggiunti altri due punti, segnalati su Facebook. Si tratta di un punto nella centralissima via Cavallotti e uno in via Parini. Nelle scatole si possono lasciare prodotti di prima necessitĂ che possono essere presi da chi ne ha bisogno.