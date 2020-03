Nuovi volontari per la distribuzione del pasto della mensa della Misericordia

SESTO FIORENTINO – Ci sono nuovi volontari accorsi per dare una mano al servizio di distribuzione del “sacchetto-pranzo da asporto” della mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino. Il servizio prosegue ed è rivolto alle persone con difficoltà senza fissa dimora. La mensa della Misericordia, seguendo le direttive per il contenimento della diffusione del coronavirus, ha predisposto questo servizio da lunedì a sabato, molto apprezzato dalle persone senza fissa dimora, servizio reso possibile anche grazie alla disponibilità di nuovi volontari. Gli ospiti sono poco meno di venti, che pernottano presso il Centro Caritas “San Martino” di via Corsi-Salviati, oltre alla cena e alla colazione possono avvalersi – in questo periodo emergenziale – anche del pranzo fornito dalla mensa Caritas di via Baracca e ritirato quotidianamente dai volontari della Misericordia.