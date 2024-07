Nuovo acquedotto, divieto di transito nell’ultimo tratto di via Pistoiese

PRATO – Per i lavori di costruzione del nuovo acquedotto da parte di Publiacqua, finanziati dal Pnrr, per la sostituzione della rete idrica in località Mazzone, da sabato 20 luglio fino alle 11 di lunedì 22 luglio divieto di transito e sosta nel tratto di via Pistoiese compreso tra la rotatoria con via Montemurlo/via Lungo il Ficarello e la rotatoria con viale dell’Unione Europea. Transito vietato anche per i pedoni, eccetto residenti e frontisti, possessori di autorimesse e attività commerciali nel tratto di marciapiede interessato dai lavori. Durante la chiusura il traffico dal centro città in direzione Pistoia, sarà deviato in via Croce Rossa, via Valdingole, via Castelfidardo, via Doberdò, via Pistoiese, via Pasubio, via Monte Santo, via di Maliseti, via della Pace, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, viale da Vinci, viale dell’Unione Europea e via Pistoiese.