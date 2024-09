Nuovo anno scolastico: tutto pronto per l’apertura a Carmignano

CARMIGNANO – Tutto pronto per l’apertura dell’anno scolastico. Pronto anche il nuovo vialetto d’ingresso, da Santa Caterina, costato al Comune circa 25.000 euro, che da lunedì consentirà ai 350 studenti che tornano sui suoi banchi di accedere alla scuola media Il Pontormo di Carmignano, in tutta tranquillità e sicurezza. “Un intervento necessario – dice l’assessore […]

CARMIGNANO – Tutto pronto per l’apertura dell’anno scolastico. Pronto anche il nuovo vialetto d’ingresso, da Santa Caterina, costato al Comune circa 25.000 euro, che da lunedì consentirà ai 350 studenti che tornano sui suoi banchi di accedere alla scuola media Il Pontormo di Carmignano, in tutta tranquillità e sicurezza. “Un intervento necessario – dice l’assessore ai Lavori pubblici Chiara Fratoni (nella foto) – anche per facilitare, qualora ce ne fosse bisogno, l’accesso ai mezzi di soccorso, che rientra nella pianificazione annuale della manutenzione degli edifici scolastici, nei quali interveniamo secondo un programma prestabilito”. Pianificazione annuale che, insieme alla realizzazione del nuovo vialetto d’ingresso alla scuola media, ha interessato la primaria Quinto Martini di Seano con le operazioni di imbiancatura dell’edificio e la trasformazione a giardino di una dismessa pavimentazione di basket, le scuole dell’infanzia “Ida Baccini” di Seano e di Poggio alla Malva con il riordino delle parti esterne e dei giardini, anche procedendo (Poggio alla Malva) alla pulizia, a ripristinare le caditoie, ad eliminare uno scalino.

“Insomma – aggiunge Fratoni – tutto come da tabella definita anno per anno, insieme a più piccole manutenzioni di bagni e lavandini”. Pronto a partire, lunedì 16, con il suono della campanella anche il servizio di scuola bus per circa 120 bambini, mentre la settimana successiva, a partire da lunedì 23 settembre, scatterà in tutti i plessi della scuola dell’infanzia e primaria il servizio di pre scuola, con il post scuola che inizierà il 30 settembre, limitatamente alla scuola primaria Nazario Sauro di Comeana in considerazione delle richieste pervenute; 30 settembre che è il giorno di partenza anche della mensa scolastica.