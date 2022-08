Nuovo asfalto in via Roma: i lavori in tre fasi dall’8 al 12 agosto. Come cambia la viabilità

SIGNA – Come da ordinanza della Polizia municipale signese, da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, e comunque fino al termine dei lavori, dalle 7 alle 18 la circolazione stradale in via Roma, nel tratto compreso fra via Santelli e via di Castello, viene disciplinata in tre fasi per i lavori di ripristino del manto […]

SIGNA – Come da ordinanza della Polizia municipale signese, da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, e comunque fino al termine dei lavori, dalle 7 alle 18 la circolazione stradale in via Roma, nel tratto compreso fra via Santelli e via di Castello, viene disciplinata in tre fasi per i lavori di ripristino del manto stradale.

Fase 1: via Roma nel tratto compreso fra via di Porto e via di Castello

Nel tratto indicato di via Roma viene istituito il senso unico di marcia per chi da Lastra a Signa si dirige verso Campi Bisenzio/Prato: in conseguenza di questo tutto il traffico che percorre via Roma con direzione di marcia verso Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi in via Roma. Dovrà essere assicurato il transito nella direzione di marcia vietata agli autobus del servizio pubblico e ai mezzi di soccorso in operanti in condizioni di emergenza.

Fase 2: via di Castello fra via Roma e via Cavalcanti

Nel tratto indicato di via di Castello viene istituito il senso unico di marcia per chi si dirige dalla Stazione di Carmignano o da via di Castello verso Signa: in conseguenza di questo tutto il traffico che percorre via Roma, giunto all’altezza di via di Castello, è obbligato a proseguire lungo via Roma. Tutta la viabilità con direzione di marcia verso Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi in via Roma. Dovrà essere assicurato il transito nella direzione di marcia vietata agli autobus del servizio pubblico e ai mezzi di soccorso in operanti in condizioni di emergenza.

Fase 3: attraversamento via Roma all’altezza di via di Porto-via Verdi

Nel tratto indicato di via Roma viene istituito un restringimento di carreggiata che interessa entrambi i lati della strada; durante questa fase e in questo tratto di strada viene mantenuto e istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso Indicatore-Campi Bisenzio-Prato. In conseguenza di questo tutto il traffico che percorre via Roma con direzione di marcia verso Lastra a Signa viene deviato all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi in via Roma. Il senso vietato in questa fase viene istituito all’altezza di via Santelli. Durante questi i lavori, e solo per il tempo necessario a loro svolgimento, viene interdetto l’accesso a via Verdi.

Inoltre, sempre da lunedì 8 a venerdì 12 agosto e comunque fino al termine dei lavori se in anticipo, dalle 7 alle 18 viene istituito il senso unico di marcia in via degli Arrighi, con direzione da via Sorelle Gramatica verso via Cavalcanti. All’incrocio fra via degli Arrighi e via Cavalcanti sarà collocato il cartello di indicazione del senso vietato, posto su transenna, con indicazione escluso residenti via degli Arrighi. Chi percorre via Cavalcanti giunto all’incrocio con via degli Arrighi ha l’obbligo di proseguire a diritto, con esclusione dei residenti in via degli Arrighi. Nei tratti di via Roma a senso vietato è sempre consentito il transito degli autobus del Trasporto pubblico locale, ai mezzi di soccorso operanti in condizioni di emergenza, agli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate, ai veicoli della impresa Sime Telecomunicazioni e dell’impresa incaricata delle operazioni di preparazione e posa dell’asfalto, le quali assicureranno la presenza di movieri che favoriscano e garantiscano il passaggio in sicurezza e con minor disagio possibile alla cittadinanza.