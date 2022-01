Nuovo asfalto sul Viadotto dell’Indiano: da lunedì 17 il via ai lavori in orario notturno

FIRENZE – Da lunedì 17 gennaio, in orario notturno (21-6), sono in programma asfaltature a tratti sul Viadotto dell’Indiano con restringimenti di carreggiata. I lavori saranno effettuati nell’arco di dieci notti a cui si aggiungono due notti per il rifacimento della segnaletica.

Ma lunedì 17 gennaio inizieranno anche i lavori di riassetto della rete dell’alta tensione della rete di distribuzione dell’energia elettrica. Numerosi i provvedimenti: in viale Redi sarà chiusa la corsia lato numeri civici pari da piazza Puccini a via Toselli (itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Toselli/viale Redi da via del Ponte alle Mosse-via Doni-via Monteverdi-viale Redi); in piazza Puccini sarà chiusa la corsia di svolta verso viale Redi; in via delle Cascine previsti divieti di transito nella corsia di collegamento con via Tartini e nella semicarreggiata lato numeri civici pari da via Petrelli a via Mercadante mentre sarà istituito un doppio senso nella semicarreggiata lato numeri civici dispari nel tratto via Mercante-numero civico 36. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazzale della Cascine: via delle Cascine (semicarreggiata a doppio senso di marcia)-via Mercadante/via delle Cascine-via delle Cascine/via Petrella. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Petrella e diretti in piazzale delle Cascine: via delle Cascine-piazza Puccini-via del Ponte alle Mosse-via Veracini-via Toselli-via Boccherini-piazza Puccini-via delle Cascine. Termine dei lavori previsto l’11 marzo.