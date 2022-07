Nuovo asfalto sulle strade di Lastra a Signa: lunedì 1 agosto parte l’intervento in via Livornese

LASTRA A SIGNA – Rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di viabilità locale grazie al finanziamento regionale di 1 milione di euro: completate le strade collinari mentre prosegue l’intervento nel capoluogo. In particolare in questa settimana si sono conclusi i lavori in via di Stagno e in via Nuova Guardiana mentre da lunedì 1 agosto partiranno le asfaltature di alcuni tratti di via Livornese. L’intervento sarà effettuato nelle ore notturne e in particolare dal 1 agosto per circa una settimana in via Livornese sarà istituito il senso unico alternato nei seguenti tratti: dall’incrocio con via Nuova Guardiana fino a via Martiri del Popolo dalle 21 alle 5 e dall’incrocio con via Martiri del Popolo fino all’abitato di Porto di Mezzo dalle 20 alle 5. “l’intervento, per la parte collinare, – spiegano dal Comune – ha interessato anche via di Carcheri, via Mazzetta, via San Romolo (tratto da via Mazzetta a Poggio Tondo), via San Lorenzo ai Monti (tutti lavori già conclusi). Il progetto complessivo ha riguardato quella parte di viabilità interessata dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinato dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio 2021. Si tratta dell’intervento per cui il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento regionale di 1 milione di euro grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana per il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li”.