Nuovo asfalto sulle strade in collina e del capoluogo: ad agosto la fine dei lavori

LASTRA A SIGNA – Stanno andando avanti, come spiegano dal Comune di lastra a Signa, i lavori di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di viabilità locale interessati dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinato dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio 2021. Si tratta, infatti, dell’intervento per cui il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento regionale di 1 milione di euro grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana che riguarda appunto il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li.

Il programma della prima parte di lavori sta procedendo spedito e in questo momento interessa via di Carcheri. Questo primo stralcio dell’intervento che ha riguardato anche via Mazzetta, via San Romolo (tratto da via Mazzetta a Poggio Tondo), via San Lorenzo ai Monti e via di Carcheri terminerà nella prossima settimana. A seguire si procederà con la seconda parte di interventi e quindi in via Nuova Guardiana e via di Stagno. E dal 1 agosto anche via Livornese. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stata emessa un’ordinanza di modifiche alla circolazione stradale che stabilisce il divieto di circolazione e sosta in via Nuova Guardiana dal 27 al 29 luglio in orario 7.30-19 , in via di Stagno (tratto da via degli Scarpellini a via Livornese) dal 29 luglio al 1 agosto sempre dalle 7.30 alle 19. In via Livornese sarà istituito il senso unico alternato dal 1 agosto fino al termine dei lavori nel tratto dalla rotatoria con via Lungo Vingone a via Martiri del Popolo dalle 21 alle 5 e nel tratto da via Martiri del Popolo a fine abitato di Porto di Mezzo dalle 20 alle 5.

“Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – di recente ho effettuato un sopralluogo alle asfaltature in corso insieme all’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso e abbiamo evidenziato come la ditta esecutrice del progetto stia lavorando bene, rispettando i tempi e anzi per alcune strade anche anticipando le previsioni di termine dell’intervento. Ricordiamo che si tratta di un progetto di ripristino importante per le nostre strade che contribuirà anche a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle stesse”.