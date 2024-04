Nuovo centro di Oste, a maggio apre il cantiere

MONTEMURLO – Tutto pronto per l’avvio dei lavori del nuovo centro cittadino di Oste. Entro maggio sarà allestito il cantiere che darà il via ai lavori di costruzione di un grande teatro, di nuovi servizi pubblici e di spazi verdi. Lo scorso marzo è stato consegnato il progetto esecutivo ed ora sono in fase conclusiva […]

MONTEMURLO – Tutto pronto per l’avvio dei lavori del nuovo centro cittadino di Oste. Entro maggio sarà allestito il cantiere che darà il via ai lavori di costruzione di un grande teatro, di nuovi servizi pubblici e di spazi verdi. Lo scorso marzo è stato consegnato il progetto esecutivo ed ora sono in fase conclusiva le operazioni di verifica e convalida del progetto. Già nominata, a seguito di una gara d’appalto, l’impresa, E.co.res, che si occuperà della costruzione delle varie opere. I lavori, finanziati con fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) hanno un valore di 7 milioni di euro e si concluderanno, così come previsto dalla normativa, entro il 2026. «Siamo davvero molto felici di poter dare il via a breve ai lavori del nuovo centro di Oste. – dice il sindaco Simone Calamai – Pensiamo che Oste sia una frazione importantissima sulla quale si deve lavorare con determinazione per creare spazi pubblici e occasioni di socializzazione. Il centro civico di Oste darà nuova vitalità e dinamismo alla frazione e sarà il fulcro di servizi pubblici e di tipo sociale. Qui pensiamo di trasferire alcuni uffici comunali , affinché la frazione sia viva in tutti i momenti del giorno e sia un punto di riferimento per i cittadini. Essere nella fase operativa dell’intervento per noi è motivo di grande soddisfazione».

Con il progetto di rigenerazione dell’ex Fabbrica Rossa, il Comune di Montemurlo ha così liberato dai vecchi manufatti, risalenti all’inizio degli anni Settanta e non più operativi dal 2006, l’area centrale tra via Oste, via Lavagnini e via Garigliano. Il grande edificio industriale che occupava 15mila metri quadrati nel centro della frazione, nel 2022 è stato abbattuto, ripulito e bonificato. Al suo posto, entro il marzo 2026, sorgeranno una nuova piazza e un’area verde, in connessione con piazza Amendola; un grande teatro da 330 posti, pensato per ospitare spettacoli, concerti, conferenze, ma anche come spazio polivalente a disposizione delle associazioni del territorio, che si svilupperà su una superficie di circa 6mila metri quadrati. Circa il 25-30% dell’intero intervento sarà poi trasformato in residenxe, uffici e negozi. «Un importante progetto di rigenerazione urbana destinato a cambiare il volto di Oste – aggiunge il sindaco Simone Calamai -, così da rendere l’abitato sempre più vivibile, con spazi a servizio della residenza e della socialità». Un intervento che caratterizzerà fortemente l’intera frazione di Oste, sia a livello urbano che architettonico, andando così ad ampliare il ventaglio di servizi culturali, sociali, educativi e didattici e allo stesso tempo riducendo marginalizzazione e degrado sociale. Il centro di Oste si trasformerà così in un vero e proprio polo pubblico, multifunzionale, accogliente e inclusivo, fruibile da tutti».