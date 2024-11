Nuovo corso Uisp: società delle Signe, Scandicci e San Casciano a confronto. Con la candidata alla presidenza Gabriella Bruschi

LASTRA A SIGNA/SIGNA – “Futura”: sarà questo il tema del congresso provinciale Uisp che il 18 gennaio a Firenze eleggerà il nuovo presidente e il comitato territoriale per il prossimo quadriennio olimpico. In questi giorni si stanno svolgendo le varie assemblee di zona Calenzano, Figline, Scandicci e, infine, Firenze, sedi che ospiteranno le associazioni dei vari […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – “Futura”: sarà questo il tema del congresso provinciale Uisp che il 18 gennaio a Firenze eleggerà il nuovo presidente e il comitato territoriale per il prossimo quadriennio olimpico. In questi giorni si stanno svolgendo le varie assemblee di zona Calenzano, Figline, Scandicci e, infine, Firenze, sedi che ospiteranno le associazioni dei vari territori della Città Metropolitana per discutere ed eleggere i delegati che a gennaio saranno protagonisti del nuovo corso Uisp, ente di promozione sportiva tra i primi in Italia non solo per i numeri ma anche per l’attività e le idee.

Nei giorni scorsi dirigenti delle ASD di Scandicci, Lastra a Signa, Signa e San Casciano si sono ritrovati per una serata di riflessione su ciò che rappresenta l’Uisp sul territorio e ciò che può diventare in futuro “per coinvolgere sempre di più i cittadini e renderli sportivi attivi con le tante attività in questo specifico incontro nel territorio della Piana oltre che di idee e proposte da portare al congresso fiorentino con i vari delegati votati durante la riunione”. All’incontro era presente il presidente uscente Marco Ceccantini, con i delegati di zona Stefano Nistri e Massimo Galdiero e il presidente della Società Iride Alessandro Marchi. Sono intervenuti gli assessori allo sport dei Comuni di Lastra a Signa, Mirio Bogani, e Signa, Marcello Quaresima, e il delegato Coni di Firenze, Gianni Taccetti. Fra le note positive della serata la presentazione di Gabriella Bruschi, di Sesto Fiorentino, candidata alla presidenza: dirigente impegnata da tanti anni nel mondo associativo e sportivo porterà sicuramente un doppio valore con il suo impegno e sarà anche per lo sport fiorentino un’importante presenza al femminile.

(Nella foto, da sinistra, Massimo Galdiero, Marcello Quaresima, Stefano Nistri, Mirio Bogani, Gianni Taccetti e Gabriella Bruschi)