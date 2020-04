Nuovo Liceo Agnoletti: al via i lavori da lunedì 4 maggio

SESTO FIORENTINO – Saranno consegnati dalla Città Metropolitana il 4 maggio i lavori di costruzione del nuovo Liceo Agnoletti all’interno del Polo scientifico universitario. La spesa complessiva è di circa 10 milioni e 500 mila euro. La struttura dovrà essere realizzata entro l’1 settembre 2021.

“I lavori – spiega Sandro Fallani, consigliere della Città Metropolitana delegato all’edilizia scolastica per la Piana – verranno quindi consegnati nel primo giorno di cessazione del divieto allo svolgimento delle attività edilizie a causa dell’emergenza epidemiologica, divieto imposto dal Governo fin dal 23 marzo e che non ha consentito l’inizio dei lavori precedentemente programmato proprio a marzo. Siamo nella fase 2”.

Il liceo avrà 36 aule, 5 laboratori, un auditorium e una palestra e un polo scolastico abbracciato dal verde.

Il bando e il disciplinare di gara erano stati pubblicati lo scorso agosto. Importo totale stimato dell’appalto pari a 11.911.725,00 euro, di cui 11.855.725,00 euro a base d’appalto e 56.000,00 euro per lavori che la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore. Il prezzo non era il solo tra i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Al netto del ribasso la spesa complessiva sarà di 10.492.706,54 euro (iva compresa).

L’edificio “si collocherà – dice Benedetta Albanese, consigliera della Città Metropolitana delegata alla programmazione della Rete scolastica – in un’area libera e costruito sulla base di una concezione spazio-volumetrica in linea con le nuove linee guida del Miur. La sensibilità progettuale è di matrice contemporanea e prevede la realizzazione di un polo scolastico caratterizzato dalla forte presenza del verde al suo interno”.

I lavori saranno eseguiti da un Rti con mandatario il Consorzio Integra Società Cooperativa di Bologna e mandante l’impresa Proget Impianti Srl di Sesto Fiorentino. La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza a una Rtp con mandataria Hydea SpA di Firenze e con mandanti Studio Fabrica Progetti di Firenze e Consilium Servizi di Ingegneria Srl di Firenze. Tutor per la sicurezza: la Società Bottega d’Ingegneria Srl di Firenze.

A dicembre scorso il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una convenzione tra Metrocittà e Universita degli studi per l’attuazione dell'”accordo di programma per la realizzazione del nuovo liceo A.M. Enriques Agnoletti e per l’attivazione di sinergie nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il polo dell’Universita al Comune di Sesto Fiorentino”, finalizzata ai rapporti tra i due enti per le migliorie nella realizzazione delle nuove aule universitarie a Sesto Fiorentino.

L’accordo prevede l’impegno di Città Metropolitana nel progettare, espletare le procedure di gara e realizzare un edificio per le nuove aule universitarie all’interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, per un valore di euro 2.125.806, di cui euro 1.525.706 quale corrispettivo per aver acquistato dall’Università il terreno dove realizzare la nuova sede del Liceo Agnoletti (sempre all’interno del Polo Scientifico) e euro 600.100 da versare in contanti da parte dell’Università.

L’attuale Liceo scientifico Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, realizzato nel 1973 in un immobile di proprietà della Citta metropolitana, è collocato in un’area situata accanto allo stabilimento dell’industria farmaceutica Eli Lilly. Il Liceo, a causa della crescita del numero degli studenti, fin dal 2001 ha dovuto aprire una succursale nel comune di Campi Bisenzio.

Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo di programma (sottoscritto da sei soggetti: la Regione Toscana; la Città Metropolitana di Firenze; l’Università degli studi di Firenze; i Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, la Eli Lilly) che prevedeva la cessione, da parte della Città Metropolitana alla Eli Lilly dell’area attigua al suo stabilimento, in cui sorge il Liceo scientifico. Questo rimarrà funzionante e continuerà ad ospitare gli studenti fino a che non sarà terminata la costruzione di un nuovo plesso, prevista a poca distanza, nell’area acquistata dall’Università degli Studi di Firenze che ospita il polo scientifico e tecnologico.