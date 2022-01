Nuovo Liceo Agnoletti. L’inaugurazione con il Ministro Bianchi “ecco come deve essere una scuola”

SESTO FIORENTINO – “Ecco come dovrebbe essere una scuola: tanti spazi comuni e tanta capacità di condividere, è un progetto di scuola nuova in cui il vivere assieme diventa fondamentale dell’educazione”. Queste le parle del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi questa mattina 18 gennaio visitando il nuovo Liceo Agnoletti al Polo scientifico.

La scuola completamente a vetri e metallo, è stata inaugurata ufficialmente oggi. Al taglio del nastro ha partecipato il Ministro Patrizio Bianchi oltre al sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e al vicesindaco Claudia Pecchioli e agli assessori Sara Martini e Jacopo Madau, alla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e alla dirigente scolastica del Liceo Silvia Baldaccini.

“Quando si apre una nuova scuola è sempre una festa per tutta la comunità in particolare questa che nasce dall’impegno comune degli enti locali ma anche di una impresa. – ha detto il ministro – E dimostra ancora una volta che quando il dialogo tra pubblico e privato funziona, funziona anche la comunità nel suo insieme. E’ un grandissimo risultato che farà da riferimento a tutto il sistema nazionale”.

Il ministro si è soffermato poi sugli investimenti. Dodici miliardi e mezzo nel Pnrr: abbiamo bisogno di esempi concreti e questo lo è”. E poi ha aggiunto che “la scuola è anche un presidio di sicurezza”. Prima dell’inaugurazione il Ministro si è soffermato al punto mobile dell’hub vaccinale davanti al nuovo liceo.

“Ritengo il Liceo Agnoletti anche per il profilo architettonico e per i laboratori – ha detto il presidente della Regione Toscana Giani – una scuola di riferimento non solo in Toscana, ma anche in Italia – come presidente della Regione Toscana sono orgoglioso perchè ci abbiamo messo più di 10 milioni e questo è l’impegno di chi crede nella scuola come elemento centrale per la nostra comunità”.

Con il nuovo Liceo al Polo scientifico sono stati attivati anche nuovi servizi di trasporto pubblico. “60mila euro è la delibera regionale – ha detto Giani – per assicurare i trasporti anche verso Firenze di una scuola come questa che serve a Sesto Fiorentino a Calenzano, a Campi Bisenzio e al quartiere fiorentino di Rifredi. Criteri di accesso anche per il prossimo anno prevedono la partità di questi territori, quindi assicuriamo anche un trasporto che poi è un servizio a tutto il Polo scientifico. Sono anche contento che con il ministro Bianche abbiamo parlato della situazione del rapporto pandemia e scuole e il ministro ha assicurato collaborazione nelle sforzo che come presidenti di regioni stiamo mettendo per avere dei protocolli più consoni alle caratteristiche del virus. Questi criteri saranno argomenti di un tavolo di lavoro che renderà più flessibile il modo con cui con il Covid possiamo assicurare una scuola in presenza con un numero maggiore prima della situazione drastica che porta alla Dad”.

A due passi dall’inaugurazione, la protesta degli studenti del Calamandrei per chiedere al ministro maggiore sicurezza per le scuole. Inaieme agli studenti erano presenti anche alcuni lavoratori della Gkn.