Nuovo look per alcune strade di Signa: ecco come, dove e quando. Il sindaco Fossi: “Tutto come da programma”

SIGNA – In corso da lunedì i lavori di rifacimento del manto stradale di diverse strade del territorio comunale: si parte con le zone di Castelletti e di Lecore dove i lavori sono in pieno svolgimento. Nella zona di Castelletti si è intervenuti in via Montagliari e in via di Castelletti, nel tratto che va da via della Beccheria fino al ponte sul fiume Ombrone al confine con Carmignano; per la zona di Lecore, invece, i lavori comprendono via Bardazzi, via della Rinalda (da Montagliari a via Bardazzi), porzioni di via San Macario, via Cecco Santi e via San Filippo. I lavori comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità, con interdizione della sosta e senso unico alternato in determinate fasce orarie.

“Come avevamo programmato, siamo partiti con i lavori di asfaltatura di molte strade di Signa, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – abbiamo iniziato dalle aree di Castelletti e di Lecore dove i lavori si concluderanno a breve, per poi passare ad altri interventi strategici quali via dei Macelli (dal parcheggio Coop a Largo Capitelloni) e via un tratto di via Argine Strada. Molto importante, il rifacimento del manto stradale di via Roma dal sottopasso ferroviario a via Santelli previsto sempre per luglio”.

E’ in studio infine anche l’asfaltatura di via delle Terrecotte e della rampa di accesso al Ponte in via dello Stadio: “Grazie alla variazione di bilancio approvata a maggio con la quale abbiamo impegnato euro 35.000 nella manutenzione straordinaria delle strade, intendiamo intervenire su alcuni tratti stradali strategici per una maggiore sicurezza della viabilità cittadina e un miglioramento della percorribilità stradale”, conclude il vice-sindaco Marinella Fossi.