Nuovo look per il parcheggio della “Scatola Nera”

SESTO FIORENTINO – Conclusi i lavori di rifacimento del parcheggio di via XIV Luglio, dietro la “Scatola Nera” di via Gramsci. L’intervento, contenuto in un pacchetto di lavori partito lo scorso autunno, ha visto il completo rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nell’occasione il parcheggio è stato anche riorganizzato migliorando la distribuzione degli stalli.

“È un lavoro a lungo atteso che finalmente ultimiamo e consegnamo alla città – afferma l’assessora Kapo – Il parcheggio della Scatola Nera è parte integrante del lavoro di riqualificazione che la ASL ha avviato sulla struttura e che auspichiamo in futuro possa migliorarne la fruizione, soprattutto da parte dell’utenza con maggiori difficoltà di deambulazione. Aver rimesso a posto il parcheggio costituisce un miglioramento del decoro, ma anche della sicurezza di pedoni e automobilisti”.

“In questi primi mesi dell’anno, accanto alla manutenzione ordinaria, stiamo lavorando ad una serie di interventi localizzati per migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada – prosegue l’assessora – In questa ottica rientrano i lavori sui marciapiedi di piazza San Francesco e, soprattutto, la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in viale dei Mille, via di Calenzano e via dell’Osmannoro, dove nei mesi scorsi abbiamo installato anche il semaforo a chiamata che a breve verrà attivato”.