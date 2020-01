Nuovo look per le attrezzature ludiche scolastiche e una nuova area giochi alla Vannini

SESTO FIORENTINO – Nuovo look per le attrezzature ludiche di alcune scuole. La manutenzione ordinaria e straordinaria, prevista dall’amministrazione comunale, per i “giochini” collocati nei giardini scolastici interessa nove plessi. Alla Lombardo Radice sono state eseguite le necessarie manutenzioni ai giochi esistenti e installati una nuove torre scivolo e un gioco-tunnel; alla scuola Gobetti è stata sostituita l’altalena esistente e installato un nuovo gioco da arrampicata, oltre ad una torre scivolo; alla scuola Ciari sono stati installati un nuovo gioco a molla, una torre scivolo e un gioco da arrampicata; al nido Alice sono stati inseriti nuovi arredi e realizzato un percorso equilibrio con tunnel, oltre all’installazione di un nuovo gioca a molla e alla manutenzione dello scivolo. Alla scuola Piaget e alla Rodari si è intervenuti sulle attrezzature esistenti, riparandole e migliorandole, mentre alla Lorenzini si è provveduto alla sostituzione del gioco a molla; alla Azzurra si è provveduto a sostituire la casetta in legno.

Una nuova area per giochi è stata ricavata alla scuola Vannini. Nell’area giochi sono presenti: torre scivolo e un gioco a molla. Novità anche per le alberature, con tre querce già messe a dimora nel giardino della scuola Azzurra e tre tigli in arrivo lunedì nel giardino della scuola Pascoli insieme ad altri sei in piazza IV Novembre che andranno a sostituire quelli abbattuti in estate.

“I momenti di ricreazione e di divertimento libero in giardino sono a tutti gli effetti parte dell’attività educativa e didattica. Rendere più belli, funzionali e sicuri gli spazi esterni è una priorità su cui stiamo lavorando da tempo e che adesso diventa realtà – afferma l’assessore Silvia Bicchi – A questo si aggiunge il piano di sostituzione e arricchimento del patrimonio arboreo in questi spazi, anche in seguito ad alcuni abbattimenti resisi necessari in estate per motivi di sicurezza. Con questa serie di interventi andiamo avanti sul piano di manutenzione delle attrezzature ludiche, con un occhio speciale, in questo momento, ai giardini delle scuole. È un percorso lungo che proseguirà in futuro in maniera costante e che permetterà ai sestesi più piccoli di giocare in spazi adeguati e stimolanti”.