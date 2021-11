Nuovo look per le strade di Campi Bisenzio: ecco gli interventi fatti e quelli in programma

CAMPI BISENZIO – Prosegue il programma di interventi ordinari e straordinari sulle strade del territorio comunale campigiano: “Le asfaltature di strade e marciapiedi in programma negli ultimi mesi del 2021 – si legge in una nota – vanno infatti a sommarsi ai recenti lavori che hanno migliorato la condizione di numerosi tratti stradali urbani. Tra questi, particolarmente significativi gli interventi in via del Tabernacolo a Capalle, in via del Fosso Secco a San Donnino e in numerose vie del quartiere di Santa Maria”.

Tra gli interventi in programma negli ultimi due mesi del 2021, invece, via dei Bruni, via Semita, parte di via Pistoiese, via Tosca Fiesoli e il rifacimento di due rotonde: tra via Allende e Via di Limite e tra via Saliscendi e via Paolieri. “I lavori di asfaltatura stradale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero – sono quelli che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini: per questa ragione abbiamo messo a punto un piano che comprende i grandi assi viari, ma anche tante strade che da tempo necessitavano di un intervento. Nel 2022 sono previsti numerosi altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che andranno a riqualificare le strade di tutto il territorio comunale”. “I lavori di questi mesi – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – sono parte di un programma pluriennale ben più ampio. Non si tratta solo di intervenire sulle strade, quanto di migliorare la viabilità e la vivibilità di tutto il nostro territorio comunale. Gli interventi di asfaltatura si sommano a scelte infrastrutturali importanti come la nuova bretellina di Capalle, agli interventi di riforestazione urbana e ai progetti per una mobilità sempre più sostenibile”.