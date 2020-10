Nuovo parcheggio in via Leonardo Da Vinci, da oggi senso unico nel tratto tra via Gramsci e via Fermi

LASTRA A SIGNA – Un nuovo parcheggio con 25 stalli di sosta per autovetture e 16 per motocicli in via Leonardo Da Vinci grazie all’istituzione di un senso unico (attivo già dalla giornata di oggi) nel tratto compreso fra via Gramsci e via Fermi in direzione piscina comunale. Gli stalli di sosta, in parte paralleli all’asse […]

LASTRA A SIGNA – Un nuovo parcheggio con 25 stalli di sosta per autovetture e 16 per motocicli in via Leonardo Da Vinci grazie all’istituzione di un senso unico (attivo già dalla giornata di oggi) nel tratto compreso fra via Gramsci e via Fermi in direzione piscina comunale. Gli stalli di sosta, in parte paralleli all’asse della carreggiata e in parte a lisca, sono in corso di realizzazione e da domani quindi sarà possibile fruire del parcheggio a servizio di tutto il quartiere, della piscina comunale che della zona del campo sportivo de La Guardiana. “Il progetto – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – è nato constatando il fatto che via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso fra via Gramsci e via Fermi, è a una strada piuttosto larga e scarsamente utilizzata nella direttrice da via Fermi verso via Gramsci in quanto la maggior parte dei veicoli provenienti da via Castrane, via Leonardo Da Vinci (zona collinare) e via della Massolina, giunti alla rotatoria della piscina, imboccano via Enrico Fermi per dirigersi verso la via Livornese. Da qui l’idea di ricavare un parcheggio che riteniamo una soluzione importante, viste anche le esigenze di tutta la zona”.