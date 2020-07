Nuovo piano di spazzamento delle strade

CALENZANO – Nuovi servizi di spazzamento meccanizzato in arrivo da domani, giovedì 16 luglio, anche nelle zone con nuova viabilità. Comune e Alia Servizi Ambientali SpA hanno revocato l’attuale disciplina di divieto di sosta per spazzamento stradale nelle strade e parcheggi comunali, ed istituito un nuovo divieto, con rimozione forzata, per spazzamento stradale nelle strade e parcheggi […]

CALENZANO – Nuovi servizi di spazzamento meccanizzato in arrivo da domani, giovedì 16 luglio, anche nelle zone con nuova viabilità. Comune e Alia Servizi Ambientali SpA hanno revocato l’attuale disciplina di divieto di sosta per spazzamento stradale nelle strade e parcheggi comunali, ed istituito un nuovo divieto, con rimozione forzata, per spazzamento stradale nelle strade e parcheggi in giorni ed orari prestabiliti.

Le modifiche entrano in vigore da domani e rispondono alla necessità di garantire maggior efficacia e decoro al territorio e coprire anche con il servizio di spazzamento nuove zone. In questi giorni è stato realizzato il posizionamento della nuova segnaletica di divieto di sosta per pulizia strade e l’adeguamento della cartellonistica già presente, nei casi in cui cambia la frequenza o la fascia oraria di svolgimento del servizio. Comune e Alia ricordano di controllare i cartelli stradali con le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendendo visione degli orari e dei giorni indicati.

Il servizio viene attivato nelle seguenti strade: via Fucini (parcheggio in angolo con tratto v.S.Caterina) dal 16.07 – giovedì pari, orario 09/12, viale del Pino (tratto di collegamento con v.Don Minzoni) dal 16.07 – giovedì, orario 06/09, via della Fogliaia (parcheggio di fronte civico 38-40), dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via del Colle (parcheggio svincolo V.Giusti), dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via del Colle (viabilità collegamento V. Petrarca), dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via dei Tessitori (parcheggio alt.C.N 94-114), dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via M. Luzi, dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via Breddo (compreso parcheggio), dal 17.07 – venerdì dispari, orario 06/09, via del Colle (parcheggio alt.N.C 81), dal 18.07 – sabato pari, orario 09/12, via N. Machiavelli (parcheggio alt.N.C 26-10), dal 21.07 – martedì, orario 09/12, via G. Mazzini (parcheggio alt.N.C 21), dal 23.07 – giovedì dispari, orario 09/11, via del Colle (parcheggio svincolo da v.Giusti lato V. delle Cantine), dal 24.07 – venerdì pari, orario 06/09

Il servizio viene, invece, modificato in: via G. Parini, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via S. Caterina, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via S. Francesco, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via G. Pascoli, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via S. Maria, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via S. Pellico, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via A. Manzoni, dal 17.07 – venerdì orario 06/09, via di Pagnelle (tratto V. del Molino a V. Paisiello), dal 24.07 – venerdì pari, orario 07/09, via di Pagnelle (tratto V. Paisiello a SP8), dal 24.07 – venerdì pari, orario 07/09.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale del gestore, www.aliaserviziambientali.it nella sezione “Pulizia Strade” oppure contattare il call center, attivo dallunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile)