Nuovo Polo scolastico a Campi Bisenzio: firmato il protocollo d’intesa

CAMPI BISENZIO – Firmato questa mattina il protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo Polo scolastico della Piana che sorgerà in via del Giglio. Presenti per siglare l’accordo in Palazzo Medici Riccardi il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, l’assessore Monica Roso per la Conferenza educazione e istruzione Zona Nord Ovest, il sindaco metropolitano Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia,

Un passaggio importante, che permetterà di dare una risposta alle esigenze di tanti ragazzi di quest’area, investendo sulla formazione e che è frutto di un lavoro portato avanti insieme da più enti come è emerso anche dalle parole dell’assessore alle politiche educative Comune di Campi Bisenzio Monica Roso “La firma di questo protocollo è il frutto di un’azione corale portata in fondo da Regione Toscana, Città metropolitana, Ufficio scolastico regionale, Comune di Campi Bisenzio e conferenza zonale”. Il nuovo polo studentesco sarà in grado di accogliere circa 900 studenti e rappresenterà una novità in grado di coniugare aspetti diversi; la nuova scuola di via del Giglio sarà infatti un polo scolastico dotato di laboratori tecnologicamente avanzati, particolarmente specializzati per il settore della meccanica “Sarà una scuola innovativa che terrà insieme istruzione e formazione – ha precisato Roso – Accoglierà i circa 300 ragazzi del liceo Agnoletti e altri 600 di un indirizzo tecnico professionale, un’istituzione importante per tutta la piana fiorentina”.

L’arrivo della nuova scuola infatti rappresenta un punto di svolta importante non solo per il Comune di Campi, che negli anni ha visto un notevole incremento della popolazione più giovane, ma per tutta l’area; l’ambito territoriale di riferimento per la valutazione dell’utenza potenziale del nuovo polo scolastico è rappresentato infatti dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. Quello di stamattina rappresenta quindi un ulteriore tassello del percorso già avviato da tempo. In seguito all’approvazione del protocollo d’intesa tra Città Metropolitana, Regione Toscana, Comuni di Firenze e Campi Bisenzio per la realizzazione di interventi strategici nell’area della Piana fiorentina, era stata infatti prevista, tra gli altri interventi, la realizzazione di una nuova scuola superiore nel Comune di Campi Bisenzio.

Potenziare i servizi legati all’istruzione e ridurre il pendolarismo scolastico in uscita dai comuni della Piana sono stati alcuni dei punti presi in considerazione dalla Città Metropolitana di Firenze nell’elaborazione del “Documento di valutazione su dimensionamento, indirizzi di studio e localizzazione”, in cui sono stati analizzati i dati riguardanti l’andamento demografico ed economico, la popolazione scolastica e il pendolarismo in relazione ai diversi indirizzi di studio. Secondo i dati raccolti infatti la Piana presenta una quota significativa di imprese a vocazione manifatturiera. di cui ben il 34 per cento è rappresentato da imprese del comparto della meccanica, individuato come uno dei settori a più alto tasso di occupabilità. Il nuovo Polo scolastico di Campi consentirà quindi di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte quello di potenziare i servizi di istruzione per gli studenti della Piana, con una scuola innovativa, funzionale e coerente alla domanda di competenze proveniente dal tessuto produttivo; d’altra farà ridurre il pendolarismo scolastico in uscita dai Comuni della Piana, verso Firenze e Prato. Tutte le parti che questa mattina hanno siglato l’accordo collaboreranno per l’attuazione dell’iter del progetto, impegnandosi a costituire uno specifico gruppo di lavoro congiunto e ad attivare ogni procedura utile per l’accesso a fonti di finanziamento.

Valentina Tisi