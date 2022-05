Nuovo ponte fra Signa e Lastra, Giani: “Avanti con un’opera strategica per la Piana e per tutta la Toscana”

FIRENZE – “Una lama nell’aria che scavalca l’Arno e la ferrovia per planare nell’area dei Renai” per dirla con le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, un nuovo ponte lungo 2.750 metri, di cui 900 di viadotto, con un’altezza di 22 metri sul livello del fiume; è questo il progetto del nuovo ponte tra […]

FIRENZE – “Una lama nell’aria che scavalca l’Arno e la ferrovia per planare nell’area dei Renai” per dirla con le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, un nuovo ponte lungo 2.750 metri, di cui 900 di viadotto, con un’altezza di 22 metri sul livello del fiume; è questo il progetto del nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa presentato questa mattina in Regione alla presenza degli amministratori dei Comuni della Piana. “Di questo ponte si parla da decenni, – ha affermato il presidente Giani – quella di oggi è una tappa fondamentale, che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro di tutti i Comuni della Piana, a partire Signa e Lastra a Signa, dagli uffici della Regione e dagli assessori Monni e Baccelli. Si tratta di una struttura fondamentale per l’area più popolata Toscana, l’attuale ponte di Signa non ne può più ed è necessario anche dal punto di vista ambientale”.

L’opera è già finanziata con fondi di Sviluppo e coesione per un importo complessivo di investimento pari a 49,9 milioni di euro. Per il ponte, più volte definito come obiettivo prioritario della legislatura per la Regione, saranno avviate entro quest’anno le procedure di appalto integrato, per arrivare l’anno prossimo sia all’aggiudicazione che al progetto definitivo. L’inizio dei lavori poi è previsto per il 2024 mentre la conclusione nel 2028. Oltre alla realizzazione dell’opera è prevista la creazione di aree di compensazione ambientale con l’acquisizione di un bacino lacustre tra i fiumi Arno e Bisenzio e interventi di rinaturalizzazione ecologica.

Presenti alla presentazione del progetto erano oltre al presidente Giani i sindaci Angela Bagni per Lastra a Signa, Giampiero Fossi per Signa, il vice-sindaco Andrea Giorgi per Scandicci, l’assessore Riccardo Nucciotti per Campi, l’assessore regionale Monia Monni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il direttore del settore mobilità della Regione Enrico Becattini e il responsabile unico del procedimento Antonio De Crescenzo.

Grande soddisfazione ovviamente per i sindaci di Lastra a Signa e Signa per questo momento tanto atteso. “Fino a oggi – ha commentato la sindaca Bagni – la realizzazione del nuovo ponte non era mai andata così avanti e di questo ringrazio il presidente Giani e l’assessore Monni, che hanno sempre conosciuto le nostre necessità. È un progetto portato avanti in team, per noi è anche un importante passo avanti dal punto di vista idraulico, infatti sarà realizzata insieme anche una nuova cassa d’espansione che può contenere fino a 2 milioni di metri cubi d’acqua. Il nuovo ponte metterà in contatto tutto l’indotto e gli stessi imprenditori ci sollecitato quotidianamente perché è un’opera attesa anche loro”. “La prima cosa che mi preme sottolineare è che viene mantenuta la parola data, – ha aggiunto il sindaco di Signa – questo tracciato è il migliore possibile. Il presidente conosce il territorio e non abbiamo avuto bisogno di raccontargli nulla, ha messo fin da subito il ponte come priorità e tutto il suo team ha lavorato per portarlo a termine. È un’opera di grande impatto ed ha bisogno di tutte le cure e le prescrizioni necessarie. Lavoriamo con attenzione verso l’ambiente”.

“Per noi è un momento storico – ha commentato l’assessore Monni – quest’opera è indispensabile per i cittadini della Piana, per la loro salute e per il tessuto produttivo più vivace della Toscana”. Concetto ripreso anche dal vice-sindaco di Scandicci: “Questa è una giornata importante per tutto nostro territorio – ha detto infatti Giorgi – ed è la dimostrazione che quando si collabora tra istituzioni in maniera positiva si possono raggiungere gli obiettivi” e dall’assessore Nucciotti: “Questo – ha affermato – è un successo di tutti quanti. Grazie al presidente Giani e alla giunta, quest’opera riuscirà a rispondere alle esigenze della nostra comunità”.

