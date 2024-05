Nuovo ponte sull’Arno, iniziati i lavori. Fossi: “Un grande impegno per arrivare a questo momento”

SIGNA – Sono cominciati in questi giorni, con l’esecuzione dei saggi del terreno, i lavori propedeutici alla realizzazione del progetto del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. “Il progetto – si legge in una nota – è il più importante che la Regione ha finanziato al momento in tutta la Toscana, per […]

SIGNA – Sono cominciati in questi giorni, con l’esecuzione dei saggi del terreno, i lavori propedeutici alla realizzazione del progetto del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. “Il progetto – si legge in una nota – è il più importante che la Regione ha finanziato al momento in tutta la Toscana, per un importo complessivo di 72 milioni di euro”. “C’è grande soddisfazione perché uno dei principali obiettivi di questa amministrazione e di quelle precedenti, sta procedendo come stabilito – dice il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – dopo avere trovato i fondi e tutte le autorizzazioni necessarie, in una partita condotta insieme a Lastra a Signa e in collaborazione con la Regione, siamo arrivati a vedere i primi interventi delle ditte coinvolte nella costruzione del ponte. Il termine dei lavori traguardato al 2028 è alla nostra portata, nonostante l’intervento sia così grande e complesso. Stiamo scrivendo una pagina importante per il futuro delle Signe e questo mi riempie di soddisfazione”.