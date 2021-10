Nuovo ponte sull’Arno, le proposte dei Progressisti per Signa. Discusse con sindaco e amministrazione

SIGNA – Progressisti per Signa soddisfatti dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con il sindaco, Giampiero Fossi, l’assessore Andrea DiNatale e i rappresentanti di tutte le liste di maggioranza “sulle nostre proposte – si legge in una nota – di miglioramento in merito alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno. Il giudizio è stato […]

SIGNA – Progressisti per Signa soddisfatti dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con il sindaco, Giampiero Fossi, l’assessore Andrea Di

Natale e i rappresentanti di tutte le liste di maggioranza “sulle nostre proposte – si legge in una nota – di miglioramento in merito alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno. Il giudizio è stato positivo e c’è piena convergenza da parte del sindaco e dell’assessore che si sono impegnati a portarle avanti nei confronti della Regione”.

Proposte che i Progressisti per Signa sintetizzano così: “Il ponte sarà a campata unica e l’impalcato risulterà molto “massiccio”, quindi si renderà necessario studiare forme di “camuffamento” magari con piantumazioni pensili che ne riducano l’impatto visivo. Per i tratti che interessano i Renai sarà importante difendere la zona dall’inquinamento acustico/atmosferico utilizzando, per esempio, le barriere realizzate con pannelli fonoisolanti e vetro stratificato, antisfondamento e telaio perimetrale in acciaio Corten che risultano visibili anche dalla fauna volatile presente nel parco. Le dimensioni della rotonda per l’inserimento del traffico in via Arte della Paglia dovranno essere idonee a prevenire ingorghi nelle ore di punta. Per preservare dall’inquinamento le civili abitazioni dovrebbe essere realizzata una grande barriera alberata. Si dovrà adeguare al nuovo traffico previsto l’intero tratto di via Arte della Paglia e la rotonda della Coop”.