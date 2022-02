Nuovo ponte sull’Arno, le richieste e le “critiche” di Milanesi (Socialisti indipendenti Lastra a Signa)

LASTRA A SIGNA – Una mozione e un’interrogazione. Sono quelle presentate da Pietro Milanesi (Socialisti indipendenti Lastra a Signa) in previsione del prossimo consiglio comunale, documenti comunque collegati fra loro. La prima, infatti, ha come oggetto una questione prettamente più tecnica, ovvero la “Proposta di delega al controllo del percorso di proposte ordini del giorno […]

LASTRA A SIGNA – Una mozione e un’interrogazione. Sono quelle presentate da Pietro Milanesi (Socialisti indipendenti Lastra a Signa) in previsione del prossimo consiglio comunale, documenti comunque collegati fra loro. La prima, infatti, ha come oggetto una questione prettamente più tecnica, ovvero la “Proposta di delega al controllo del percorso di proposte ordini del giorno o mozioni presentate, discusse e approvate all’unanimità o a larghissima maggioranza in consiglio comunale”, mentre con l’interrogazione Milanesi torna, direttamente, sull’argomento del nuovo ponte sull’Arno. “Con la mozione – spiega – richiamo la centralità del consiglio comunale, ritenendo che su un argomento così importante, che ha coinvolto i consiglieri comunali in discussioni e voti, le autorità politiche si limitino a conferenze e comunicati non ritenendo fondamentale il rapporto fra eletti ed elettori. Nell’interrogazione, invece, chiedo conferma di quanto previsto nell’Accordo di programma e di quanto affermato nel consiglio comunale del 30 novembre 2020 su progetti e cronoprogramma da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani, e dell’ingegner De Crescenzo e sulle osservazione della Città Metropolitana del 30 novembre 2021 oltre agli ultimi aggiornamenti sul finanziamento e le tempistiche di realizzazione del nuovo ponte sull’Arno”.

“Il Comune – scrive Milanesi – è l’istituzione più vicina ai cittadini e, in questo contesto, il ruolo della comunicazione pubblica diventa doveroso fra eletti ed elettori come garanzia della circolazione delle informazioni confermando la centralità del consiglio comunale chiedendo che, per il ruolo che ricopre, sia messo al corrente dei vari passaggi e della situazione attuale, credendo di interpretare anche il sentimento dell’intero consiglio. Voglio ringraziare i sindaci, le amministrazioni e i consigli comunali che si sono succeduti negli anni, i partiti, movimenti e comitati che né hanno supportato tutte le iniziative, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e i sindaci di Signa Alberto Cristianini e Giampiero Fossi, per avere riportato, con forza e la volontà che li ha contraddistinti, l’attenzione a livello regionale sull’esigenza di un nuovo ponte; fondamentale e determinante a tal proposito il ruolo, l’impegno e la determinatezza del presidente Giani fin dal momento della sua elezione in cui si è preso l’onere e il merito di portare in dirittura d’arrivo le aspettative delle comunità di Lastra a Signa e Signa”.