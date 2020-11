Nuovo ponte sull’Arno: Milanesi (Gruppo misto) e le opposizioni chiedono un consiglio comunale

LASTRA A SIGNA – La richiesta è quella di un consiglio comunale per “sviscerare” l’argomento del nuovo ponte sull’Arno e provare a fare chiarezza. A presentarla è stato Pietro Milanesi (Gruppo misto) con la condivisione e le firme degli altri consiglieri di minoranza, Ilaria Brandi e Paolo Giovannini (Forza Italia), Carla Porrari, Luciano Giusti e Cristiano Santoni (Lega). “La richiesta – spiega Milanesi – parte da lontano, da quando, nel febbraio del 2019, alla presenza del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali venne sottoscritto l’Accordo di programma fra la Regione Toscana, la Città metropolitana, il Comune di Firenze, il Comune di Lastra a Signa, il Comune di Signa e Toscana Aeroporti per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno per il collegamento fra lo svincolo della Fi-Pi-Li di Lastra a Signa e la Strada Regionale 66 Pistoiese in località Indicatore. Nell’accordo, inoltre, si prevedeva un finanziamento di 4 milioni da parte di Toscana Aeroporti, 2.250.000 di euro dalla Città metropolitana, 500.000 euro del Comune di Firenze, 250.000 dai Comuni di Lastra a Signa e Signa e che l’erogazione di tali risorse sarebbero avvenute in tre annualità a decorrere dal 2021”. “Il 27 gennaio di quest’anno, invece, – continua Milanesi – avevo presentato un Ordine del giorno con cui chiedevo all’amministrazione comunale un consiglio comunale per discutere della realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, documento che venne bocciato dalla maggioranza. Adesso c’è questa nuova richiesta, in base alla quale l’amministrazione comunale dovrà convocare, entro e non oltre il 4 dicembre, un consiglio comunale per discutere dei temi in oggetto”.

Nell’Ordine del giorno, inoltre, i consiglieri chiedono “a discrezione del presidente del consiglio comunale, l’apertura alla presenza dei tecnici e/o politici preposti alla realizzazione, per una dovuta informazione al consiglio e ai cittadini interessati se: tutti gli impegni, previsti e sottoscritti dalla Regione Toscana, dalla Città metropolitana, dal Comune di Firenze, di Lastra a Signa, Signa e Toscana Aeroporti, nell’accordo di programma del 6 febbraio 2019 sono stati rispettati. Quale sarà il nuovo piano finanziario dopo la bocciatura del Consiglio di Stato del 13 Febbraio 2020 sulla valutazione di impatto ambientale riguardante l’Aeroporto di Peretola che ha modificato l’iniziale piano economico, viste anche le dichiarazioni del ministro alle infrastrutture Paola De Micheli che ha affermato: “Negli ultimi mesi il Governo ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni da destinare alle province e, sulla base di quanto fatto fino a oggi, per quanto riguarda il ponte, abbiamo proposto alle amministrazioni comunali una proposta operativa con risorse certe per l’inizio del 2021”, e la volontà di realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno manifestata dal nuovo Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. Quali atti sono ancora necessari e quali tempi sono previsti per la realizzazione dell’opera”.